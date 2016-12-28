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Kıb-Tek Lefke için adım attı

Kıb-Tek Lefke için adım attı

Lefke’nin 6 ilçe olmasını öngören yasa tasarısı dün mecliste ele alınırken Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu da bölgede amirlik açmak için fiilen harekete geçti.

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Gürsel Karagözlü

Elektrik Kurumu Lefke’de şube olarak kullandığı binasını yenileyerek, bina üzerine Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de olduğu gibi Lefke Bölge Amirliği tabelasını koyarak ilk adımı attı. Lefke ve bölge halkı Elektrik Kurumunun bu olumlu adımını takdirle karşılayarak diğer dairelerinde gerekeni yapmalarını istediler.

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