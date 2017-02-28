KIB-TEK SOS veriyor

Eniz Orakcıoğlu

EL-SEN Başkanı Umut Öksüzoğlu, KIB-TEK’in devletten 102 Milyon TL, belediyelerden ise 260 Milyon TL alacağı olduğuna dikkat çekerek, “Kurumun alacağı 600 Milyona yakın bir para söz konusudur, KIB-TEK’in borcu ise, 186 Milyon civarındadır. Yani KIB-TEK’te doğru hamleler yapılarak bu borçlar tahsil edilse, kurumun mali durumu çok iyi durumda olur. Böylelikle de yatırımlarını daha kolay daha iyi yapabilir” dedi.

Kurumun ciddi anlamda yönetim zafiyeti yaşadığına işaret eden Öksüzoğlu, “KIB-TEK’te yönetim kargaşası bir türlü giderilemedi ve giderilemiyor. Maalesef artık tarafların bir şekilde ne yapıp ne edip, özellikle de KIB-TEK’i çalıştırma konusunda kesinlikle üzerine düşenleri yapmalıdır. Böyle giderse günün sonunda KIB-TEK fuel-oil’i bile alamayacak duruma gelebilir. Çünkü karar üretilmediği sürece yedek parça da alınamayabilir” diye konuştu.

Sendika olarak Kıbrıs Türkü’nün öz varlığı durumundaki KIB-TEK’teki sorunların bir an önce giderilerek yönetilmesi olduğunu kaydeden Öksüzoğluları, “Maalesef şu anda kurumda ciddi anlamda yönetimsel boşluk var ve bu da KIB-TEK’e zarar veriyor” dedi.

El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu, Yeni Bakış’a KIB-TEK’in yapısı, kuruma olan borçlar ve otellere verilen teşviklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Kim yaptı elbet ortaya çıkacaktır”

Umut Öksüzoğlu, açıklamalarına kamuoyunda son dönemlerde çok tartışılan kurumun Cratos otelden alacakları konusunu değerlendirerek başladı. Öksüzoğlu, Cratos Premium Hotel’in ait olduğu Bumerang Travel Club Ltd’nin KIB-TEK’e dava açtığını anımsatarak, “Dava görüşülmeden, ne davalı, nede davacı dinlenilmeden anlaşmalı bir karar üretildi ve borçlar silindi. Biz bu konu ile ilgili Sayıştay’a da Ombudsmana da gittik bu konunun araştırılmasını ve soruşturulmasını istedik. Bu konuda kimin parmağı var tam olarak bilemiyoruz. Gerek müdür, gerek yönetim kurulu veya Bakan ya da Bakanlar kurulu hepsinin sorgulanacaktır” dedi.

“Teşvik borçları ile ilgili büyük sıkıntılar var”

Oteller genelinde geçmişten gelen teşvik borçları ile ilgili büyük sıkıntılar olduğunu da dile getiren Öksüzoğlu, “Cratos’un bugün için borcu yoktur, tüketimini ödemektedir. Ama sorun geçmişteki verilen teşviklerden kaynaklanmaktadır. Düzenlemede ilgili madde şöyle yer alıyor; ‘Teşvikten yararlanabilmek için KIB-TEK’e herhangi bir borcunuz olmamalıdır.’ Bu nedenle de otellerin hepsi tüketim borçlarını ödemektedir. Bizim için zaten öncelikli sorun Cratos Premium Hotel’in ait olduğu Bumerang Travel Club Ltd’nin, KIB-TEK’i 9 milyon 202 bin 799 TL 91 kuruşluk zarara uğratması ve bu borcu kimlerin nasıl sildiğidir” şeklinde konuştu.

“Cratos’un söz konusu borcu verilen teşviklerden dolayıdır”

Oteller için Kilovat başına 10 kuruşluk bir teşvik indirimi verildiğini belirten Öksüzoğlu, “Bu teşviki bakanlar kurulu belli kararlarla hangi işkoluna verileceğini belirlemiştir. Bu iş kolları arasında oteller, sanayi, eğitim gibi işkolları yer almaktadır. Her kilovat başına 10 kuruşluk indirimden bahsetmekteyiz ve Cratos’un konusu da bu teşvikten ibarettir” diye konuştu.

“Devlet KIB-TEK’e teşvikleri ödememiştir”

10 kuruşluk teşvikin KIB-TEK adına doğru olmadığını vurgulayan Öksüzoğlu, “Devlet bazı sektörlere 10 kuruşluk indirim sağlıyor. Ama o 10 kuruş sağladığı indirimi KIB-TEK’e ödemiyor. KIB-TK bir hayır kurumu değildir. KIB-TEK’in maliyeden şu an için Cratos’un teşviki ile birlikte diğer teşviklerden 32 Milyon TL alacağı var. Teşviki veren maliye KIB-TEK’e parayı vermemektedir, kısacası bu işi üzerine alması gereken de maliyedir. Cratos olayında ise mahkemede maliye bir şekilde davaya eklenmişti, ancak hiçbir şekilde davaya dahil edilmemiştir ve kurumun alacağı bu para alınamamıştır” dedi.

“KIB-TEK’in 600 Milyona yakın alacağı var”

KIB-TEK’in özellikle devlet ve belediyeler olmak üzere ciddi alacağının olduğuna dikkat çeken Öksüzoğlu, “Devletten 102 Milyon TL, yine geçmiş dönemde belediyelerden 260 Milyon TL, KIB-TEK’in alacağı vardır. Şu an için KIB-TEK’in alacağı 600 Milyona yakın bir para söz konusudur, KIB-TEK’in borcu ise, 186 Milyon civarındadır. Yani KIB-TEK’te doğru hamleler yapılarak bu borçlar tahsil edilse, KIB-TEK’in mali durumu çok iyi durumda olur. Böylelikle de yatırımlarını daha kolay daha iyi yapabilir” şeklinde konuştu.

“Ciddi anlamda yönetimsel boşluk var”

Öksüzoğlu, sözlerine şu şekilde son verdi; “KIB-TEK’te yönetim kargaşası bir türlü giderilemedi ve giderilemiyor. Maalesef artık tarafların bir şekilde ne yapıp ne edip, özellikle de KIB-TEK’i çalıştırma konusunda kesinlikle üzerine düşenleri yapmalıdır. Böyle giderse günün sonunda KIB-TEK fuel-oili bile alamayacak duruma gelebilir. Çünkü karar üretilmediği sürece yedek parça alınamayabilir. Bizim de ısrarla istediğimiz bir an önce kurumun toparlanması ve gerekenin yapılmasıdır. KIB-TEK ciddi anlamda yönetilmelidir, ama şu anda ciddi anlamda yönetimsel boşluk söz konusudur”