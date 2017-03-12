Kıbrıs AB Derneği yeni yönetimi belirlendi

Kıbrıs AB Derneği (KAB) 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı ve Derneğin yeni yönetimi belirlendi.

Dernekten yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu ile Disiplin ve Denetleme Kurullarının isimleri de duyuruldu: Yetkili organlarda görev yapacak isimler şöyle:

Yönetim Kurulu: Derya Beyatlı, Didem Erel, İlke Dağlı, Deniz Kalıbcıoğlu, Derviş Erel, Mehmet Burhan. Oya Barçın (yedek), Turgut Denizgil (yedek).

Disiplin Kurulu: Mustafa Damdelen, Hasip Erel, Hasan Çıraklı. Ayça Kurnaz (yedek).

Denetleme Kurulu: Ali Erel, İsmail Sayı. Özalp Nailer (yedek).