Kıbrıs Akocaklar Derneği'nden hükümete: "Devleti yaşatacağız söylemlerinin içi boş"

Kıbrıs Akocaklar Derneği, son yıllarda artan ölümlü trafik kazaları, cinayetler ve tacizlere dikkat çekerek önce insanı yaşatmanın formüllerinin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

Dernekten yapılan açıklamada, ülkeyi yönetenlerin uyarıları dikkate almadığı savunularak, menfaatler uğruna işverenlere sağlanan imtiyazların kesilmesi için kaç masum canın daha gitmesi gerektiği soruldu.

Açıklamada, “Göze kulağa hoş lakin içi boş ‘devleti yaşatacağız’ söylemlerini şimdilik bir kenara bırakıp önce insanı yaşatmanın formüllerinin bir an önce hayata geçirilmesini temenni ediyoruz” denildi.