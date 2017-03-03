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  3. “Kıbrıs Çatışmasında Kadınların Kayıpları” Pazartesi düzenlenecek konferansta ele alınacak
“Kıbrıs Çatışmasında Kadınların Kayıpları” Pazartesi düzenlenecek konferansta ele alınacak

“Kıbrıs Çatışmasında Kadınların Kayıpları” Pazartesi düzenlenecek konferansta ele alınacak

Feminist Atölye, 8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında pazartesi günü “Kıbrıs Çatışmasında Kadınların Kayıpları” konulu konferans düzenliyor.

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Feminist Atölye, 8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında pazartesi günü “Kıbrıs Çatışmasında Kadınların Kayıpları” konulu konferans düzenliyor.

Hukuk, sosyolojisi ve toplumsal cinsiyet konularında eleştirel teori çalışmaları olan Sosyal Antropolog Olga Demetriou’nun konuşma yapacağı Naci Talat Vakfı’ndaki konferans saat 19.00’da başlayacak.

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