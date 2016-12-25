Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kar payı en büyük parça olacak

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, bugün Rum basınında yer alan demecinde, enerji konusunda son günlerde yaşanan önemli gelişmeleri analiz etti.

Alithia gazetesinde yer alan demece göre Lakkotripis, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisinde yer alan üç parsel için çıkılan 3’üncü tur ruhsat ihalesinde, özellikle şirketler arasında anlaşmazlık konusu teşkil eden 10’uncu parselle ilgili alınan nihai kararın, tamamen tekno-ekonomik kriterlerle alakalı olmasına rağmen, bununla birlikte kararın gerek politik, gerek jeopolitik boyutunu reddetmedi.

Gazeteye göre, Lakkotripis, şirketlerin parseller için hangi kriterler temelinde seçildikleri konusundaki bir soruyu yanıtında ise kriterlerin yüzde 65 ekonomik kısma, yüzde 35 de teknik kısma ağırlık verecek şekilde oluştuğunu ifade etti.

Bu iki unsurda da, ekonomik parçada en büyük ağırlığın “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kar payına verildiğini dile getiren Lakkotripis, ekonomik kısımdaki önemli bir unsurun ise “imza bonusu”yla şirketlerin her yıl hidrokarbon sektöründe sağladıkları eğitimle ilgili yıllık ücretler olduğunu ifade etti.

“İmza bonusu”nun ne kadar olacağını ise açıklayamayacağını dile getiren Lakkotripis, bunun da şirketlerle yapılan müzakerenin bir parçası olduğunu ifade etti.

Lakkotripis, hidrokarbon araştırmalarıyla ilgili ruhsat sürecinin, büyük şirketlerin de katılımıyla politik unsur da içerdiğini çünkü bunun “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin sözde Rum MEB’inde güçlenmesi için tek yol olduğunu iddia etti.

Gazeteye göre, Lakkotripis, 10 numaralı parseli dünyadaki en büyük sıvılaştırma terminalini idare eden iki büyük şirket olan Exxon Mobile ve Qatar Petroleum’den oluşan konsorsiyuma vermelerinin ise, var olan niyetlere yönelik belirleyici bir unsur olduğuna işaret etti.

12’inci parselde bulunan “Afrodit” yatağı konusunda ise, var olmayı sürdüren zorluklara değinen Lakkotripis, Afrodit yatağıyla ilgili en büyük zorluğun, müzakerelerin tamamlanması, sözleşmenin imzalanması ve doğal gazın satışı olduğunu sözlerine ekledi.