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Kıbrıs gazisinin cesedi yol kenarında bulundu

Kıbrıs gazisinin cesedi yol kenarında bulundu

Muğla’da, kendisinden 2 gündür haber alınmayan Kıbrıs gazisi Saadet Yalçın’ın trafik kazasında hayatını kaybettiği belirlendi.

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Milas ilçesi Alatepe Mahallesi kırsalında koyunlarını otlatan bir çoban, güvenlik güçlerine Kemerdere mevkisinde kaza yapmış bir otomobil olduğu bilgisini iletti. Olay yerine gelen ekipler, 48 SD 120 plakalı otomobilin yanında hareketsiz haldeki kişinin hayatını kaybettiğini ve bu kişinin Marmaris’te yaşayan Kıbrıs gazisi Saadet Yalçın olduğunu belirledi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Muğla Şubesine gönderildi.  Yalçın’ın ailesiyle en son 28 Şubat’ta görüştüğü ve kendisinden bir daha haber alınamadığı da öğrenildi.

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