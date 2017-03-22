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  3. Kıbrıs Gençlik Spor ve Kültür Derneği de '“Çorabını Gey da Gel' dedi
Kıbrıs Gençlik Spor ve Kültür Derneği de '“Çorabını Gey da Gel' dedi

Kıbrıs Gençlik Spor ve Kültür Derneği de '“Çorabını Gey da Gel' dedi

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında Dereboyu’nda gerçekleştirilen “Çorabını Gey da Gel” yürüyüşüne Kıbrıs Gençlik Spor ve Kültür Derneği de destek verdi.

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Dereboyu trafik ışıklarında (eski Citroen Önü) saat 19.00 sıralarında başlayan yürüyüş, yol boyunca (eski Pronto önü) çembere kadar devam etti.

Dün akşam gerçekleştirilen yürüyüşe katılarak destek belirten Kıbrıs Gençlik Spor ve Kültür Derneği, “Tıpkı Sizin Gibiyiz”, “ Benim Sevgim Dünya Yeter”, “Dünya Farklıklarla Güzel”,  “Farkındayız”, “Eğitim Hakkımızdır”, “+1 Farkla” pankart ve dövizlerle down sendromlu bireylerin, toplumun diğer bireylerinden farkları olmadıklarının, sadece biraz daha özel ilgi istediklerinin mesajı verdi.

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