Kıbrıs Gençlik Spor Ve Kültür Derneği’nden ihtiyaçlı bir aileye yardım

Kıbrıs Gençlik Spor ve Kültür Derneği, Aydınköy’de eşi ve çocukları yatalak hasta olan Hamza Erkutan’a yardımda bulundu.

Dernekten verilen bilgiye göre, Şenol Duyal başkanlığında, yönetim kurulu üyeleri ve üyeleriyle Aydınköy'e giden derneği heyeti, ihtiyaçlı aileye tekerlekli sandalye, erzak ve gerekli sarf malzemelerini iletti.

Dernek Başkanı Şenol Duyal, “Ülkemizde kimimiz rahat yaşarken yardıma muhtaç insanlarımızın sorunlarını görmezden gelmemiz mümkün değildir” diyerek, bundan sonra da derneklerinin yardıma muhtaç insanlara yardım elini uzatacağını söyledi.