Kıbrıs Sorunu ve Doğalgaz konulu etkinliğe Silikiotis’ten tepki

AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Milletvekili Neoklis Silikiotis, AP’da geçtiğimiz günlerde, Bulgar AP Milletvekili İlhan Kyuchyuk tarafından düzenlenen Kıbrıs sorunu ve doğalgaz konulu yuvarlak masa toplantısına tepki gösterdi.

Simerini gazetesi, “Kıbrıs’ta ve Enerjide Son Gelişmeler” konulu yuvarlak masa toplantısına Güvenlik ve Kalkınma Politikası Enstitüsü’nden (ISDP) Öğretim Üyesi Ozan Serdaroğlu’nun, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) Armağan Candan’ın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğretim Görevlisi Hayriye Kahveci’nin ve Tel Aviv Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Bölümü’nden Yunan Öğretim görevlisi Angelos Yannakopulos’un katıldığını yazdı.

Gazete, Silikiotis’in, yuvarlak masa toplantısının kabul edilemez olduğunu söylediğini ve toplantının organizatörlerine, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin faaliyetleri göz önüne alınmaksızın ve enerji konusunda uzman olan kişiler davet edilmeksizin böyle bir toplantı yapılamayacağı konusunda şikayette bulunduğunu kaydetti.

Haberde, Silikiotis’in Kyuchyuk’u, “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni görmezden gelmekle eleştirdiği belirtildi.