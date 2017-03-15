Kıbrıs Türk arazi kendisine verilmedi diye kendini vurdu

Güney Kıbrıs’ta, 59 yaşındaki bir Rum, 1980 yılından beri mesleki sebeplerle kullandığı Kıbrıs Türk arazisi kendisine verilmediği gerekçesiyle, av tüfeğiyle kendini vurdu.

Dün yaşanan olayda kendi tüfeğiyle kendini vuran Rum ciddi şekilde yaralandı.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahsın, arazinin kendisine verilmesi için başvuruda bulunduğunu, ancak tüm kriterleri yerine getiriyor olmasına rağmen, arazinin kendisine verilmediğini yazdı.