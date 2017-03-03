Kıbrıs Türk edebi eserleriyle ilgili o başvuru gündem geldi

Güney Kıbrıs’taki okullarda okutulan Kıbrıs Türk yazar ve şairlere ait eserlerin seçilmesi konusunun ele alınması amacıyla geçtiğimiz Ekim ayında Rum Meclisi Eğitim Komitesi’ne yapılan başvuruda imzası bulunan DİKO ve Vatandaşlar İttifakı milletvekillerinin imzalarını çektiği, ELAM’ın yalnız kaldığı bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, geçtiğimi Ekim ayında ELAM, DİKO ve Vatandaşlar İttifakı’na mensup üç milletvekili tarafından, Kıbrıslı Türk edebiyatçıların eserlerinin Güney Kıbrıs’taki okullarda okutulmasının içeriğine karşı Rum Meclisi Eğitim Komitesi’ne sunulan ve o tarihten beridir görüşülme sırasını bekleyen önerinin gündeme gelmesiyle konunun hatırlandığını, öneriyi sunan üç milletvekilinden ikisinin dün ilgili birimlere başvurarak imzalarını geri çektiklerini yazdılar.

Gazete “ELAM Yalnız Kaldı” başlığı altında verdiği haberinde, söz konusu önerinin, öneriyi yapan milletvekilleri tarafından bile unutulduğunu, konunun basında yer almasından sonra DİKO ve Vatandaşlar İttifakı milletvekilleri Panikos Leonidu ve Pavlos Milonas’ın imzalarını dün geri çektiklerini belirtti.

Habere göre DİSİ’den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, komitenin DİSİ’li Başkanı Kiriakos Haciyannis’in komite üyelerine konunun gündeme alınmasına onay verip vermediklerini soracağı, komitede yer alan üç DİSİ’li milletvekilinin ise ret oyu verecekleri vurgulandı.