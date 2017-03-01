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Kıbrıs Türk evlerinin kira artışının ertelenmesi istendi

Kıbrıs Türk evlerinin kira artışının ertelenmesi istendi

Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin, Kıbrıslı Rum göçmenler veya göçmen olmayanlar tarafından yazlık olarak kullanılan Kıbrıs Türk evleriyle ilgili kira artışının ertelenmesi için Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’a talepte bulunduğu belirtildi.

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Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin, Kıbrıslı Rum göçmenler veya göçmen olmayanlar tarafından yazlık olarak kullanılan Kıbrıs Türk evleriyle ilgili kira artışının ertelenmesi için Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’a talepte bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesine göre, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde dün gerçekleştirilen toplantıda, milletvekilleri, Kıbrıs Türk mallarının genel yönetimine ilişkin inceleme konusunda bilgilendirilmeden, İçişleri Bakanlığı’nın kiraların artırılması kararının kabul edilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Komite, söz konusu incelemeyi görmesi için Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasiko’a süre tanınırken, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği yetkilisi Matheos İkonomidis, ilgili bakanlığın eline henüz bunun ulaşmadığını ifade etti.

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