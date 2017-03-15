Kıbrıs'a kesin dönüş yapan Rumlara ayrıcalık tanınacak

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, Güney Kıbrıs’a kesin dönüş yapan Rumların sorunlarıyla ilgili bir toplantı düzenledi.

Haravgi gazetesi, Fotiu’nun toplantıda, dış Rumlar ve Güney Kıbrıs’a kesin dönüş yapan Rumlar için bir merkez oluşturulmasının kararlaştırıldığını söylediğini yazdı.

Toplantıda, kesin dönüş yapanların, ödenekler, haklar, yasalar ve tüzüklerle ilgili doğru bilgilendirilmesi gerektiğinin de kararlaştırıldığını belirten Fotiu, bu kişilerin bilgisiz olmalarının kendilerinin değil, devletin sorunu olduğunu; bu bilgilendirmeyi sağlamak için de birtakım faaliyetlerde bulunacaklarını kaydetti.

Habere göre Fotiu, kesin dönüş yapan Rumlar ile dış Rumların en çok mevduatların traşlanmasından şikayetçi olduklarını da söyledi.