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“Kıbrıs’ın Tatları” kitabı yayımlandı

“Kıbrıs’ın Tatları” kitabı yayımlandı

Kıbrıslı gastronomi uzmanı Mustafa Şah’ın hazırladığı “Kıbrıs’ın Tatları” isimli kitap yayımlandı.

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Kıbrıslı gastronomi uzmanı Mustafa Şah’ın hazırladığı “Kıbrıs’ın Tatları” isimli kitap yayımlandı. 

Şah’ın verdiği bilgiye göre, Kıbrıs mutfağı hakkında tüm ayrıntıların yer aldığı “Kıbrıslı Gastronomik Öğün, Kıbrıs’ın Tatları” adlı kitapta, Kıbrıs yemeklerinin orijinal tarifleri yer alıyor. 

Kitap; Deniz Plaza, Işık Kitabevi ve Galeri Kültür’den edinilebiliyor.

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