Kıbrıslı Türk Müteahhitler, 11. Adana İnşaat Fuarı’nı ziyaret etti

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve üye firma yetkilileri, TÜYAP Adana'nın özel davetlisi olarak 11. Adana İnşaat Fuarı’nı ziyaret etti.

Birlikten verilen bilgiye göre, İnşaat Müteahhitleri Birliği yetkilileri 11. Adana İnşaat Fuarını ziyaretin yanı sıra, Adana Ticaret Odası, Adana Kamu Müteahhitleri Derneği ve Adana Emlakçılar Odası yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi.

KTİMB'in Adana temasları ile ilgili bilgi veren Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Halil Öncülay, ziyarette ülkenin esas sıkıntısının ürünlerini pazarlamak değil, ülkeyi tanıtmak olduğunu gördüklerini söyledi.

Öncülay, Adana Ticaret Odası, Adana Kamu Müteahhitleri Derneği ve Emlakçılar Odası yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerin tümünde KKTC'nin verdiği koçanlarındaki yanlış algı ve TC vatandaşlarının mülkiyet edinmesi ile ilgili izinlendirme prosedürleri nedeniyle KKTC'den konut alma konusunda tereddütlerin bulunduğunu gördüklerini ifade etti.

Öncülay şöyle devam etti:

"Bizim koçanlarımız KKTC koçanıdır. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde bunu kendilerine anlattık, çok da faydalı oldu. Adana'da kurduğumuz temasları hala sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda Adana Emlakçılar Odası heyeti ülkemizi ziyaret edecek. Kendilerine Kuzey Kıbrıs'ı gezdirip tanıtmanın yanı sıra KKTC tapuları ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirip bu konuları kendilerine detaylı olarak anlatacağız."

Ülkede sıkıntı çıkarmadan yaşayacak, ya da tatilini yapacak insanlara ihtiyaç olduğunu anlatan Öncülay, Adana'da bu açıdan büyük bir potansiyel olduğunu ve Adana'daki sektör temsilcilerinin Kuzey Kıbrıs'ı öncelikli hale getirmeleri için gereken çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

Açıklamaya göre, KTİMB tarafından Türkiye'deki sektör temsilcilerine yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi için çalışmalar da başlatıldı.