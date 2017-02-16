Lefkoşa6 °C
  • UptownPark
  • Telefonu satmadan önce ne yapmalı?
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
  • Diyetisyenler sağlık için "makarna" yiyin dedi
  • Hapşırırken bunu sakın yapmayın
  • Tek bir kuralla kilo vermek mümkün!
  • Ağrı kesiciler ağrıyı kesiyor ama...
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. RUM BASINI

  3. Kıbrıslı Türk taksiciye saldıranlar mahkemeye çıkarıldı
Kıbrıslı Türk taksiciye saldıranlar mahkemeye çıkarıldı

Kıbrıslı Türk taksiciye saldıranlar mahkemeye çıkarıldı

Kıbrıslı Türk taksiciye saldırı olayında tutuklanan iki gencin, dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından şartlı serbest bırakıldığı belirtildi.

A+A-

Kıbrıslı Türk taksiciye saldırı olayında tutuklanan iki gencin, dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından şartlı serbest bırakıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta, 37 yaşındaki Kıbrıslı Türk taksiciye geçen yıl Kasım ayında yapılan saldırıyla ilgili tutuklanan 22 yaşındaki iki gencin dün şartlı olarak serbest bırakıldığını yazdı.

Habere göre, olaya karışan iki gencin davası 2 Mart’ta görülmeye başlanacak.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.