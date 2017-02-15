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Kıbrıslı Türk taksiciye saldırı olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kıbrıslı Türk taksiciye saldırı olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta, 37 yaşındaki Kıbrıslı Türk taksiciye geçen yıl Kasım ayında yapılan saldırıyla ilgili iki kişinin tutuklandığı bildirildi.

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Güney Kıbrıs’ta, 37 yaşındaki Kıbrıslı Türk taksiciye geçen yıl Kasım ayında yapılan saldırıyla ilgili iki kişinin tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinden yapılan resmi açıklamaya göre, 22 yaşındaki iki Rum gencin, olayla ve verilen ifadelerle bağlantılarının bulunması üzerine göz altına alındıklarını yazdı.

Haberde, şahıslardan birinin Cuma günü yakalanarak 4 gün süreyle gözaltına alındığı; diğerinin de dün yakalandığı belirtildi.

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