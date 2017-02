Kıbrıslı Türklere vatandaşlık çağrısı

Kıbrıs Türk Dernekleri Konsey’i, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere, KKTC vatandaşlığına başvurmaları çağrısında bulundu.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türk asıllı kişilerin KKTC vatandaşlığına müracaatta bulunmaları yönünde Londra’da bir kampanya başlatıldı İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, Kıbrıs’ta çözüme yönelik çalışmaların yoğunlaştığı bir dönemde yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere önemli bir çağrı yaptı. Başkan Leyla Kemal imzalı açıklama şöyle:

“Alınan bilgilere göre, Kıbrıs görüşmelerinde uzlaşıya varılan konulardan bir tanesinde Kıbrıslı Türklere ayrılan vatandaşlık sayısıdır. Ve bu sayı 220,000 (iki yüz yirmi bin) ile kısıtlanmıştır.

“Sadece İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk asıllı vatandaşlarımızın sayısı 300 bin”

Bu rakam daha sonra ancak Rum nüfusu ile dörtte bir oranı korunarak artırılabilinecektir. Bu rakam, şu anda yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin sayısını sadece 22,000 (yirmi iki bin) civarında olarak kabul etmektedir. Sadece İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk asıllı vatandaşlarımızın sayısının 300,000 (300 bin ) olduğu düşünülürse bu rakamın yetersizliği ortaya çıkar. KKTC Anayasasına göre vatandaş olma hakkı olan Kıbrıslı anne ve babadan doğan kişilerin, bu anlaşma sonunda bu haklarının ortadan kalkacağı görülüyor. Verilen vatandaşlıkların geri alınması yasal olmayacağı itibarı ile bir an önce bu vatandaşlıkların alınması, Kıbrıslı Türk asıllı kardeşlerimizin yararına olacaktır.”

“AB vatandaşlığını kaybetmiş yüzbinlerce kardeşimiz Kıbrıs’a ancak vize ile girebilecek”

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Niye KKTC vatandaşı olma gereksinimi var, diye bir soru gelebilir akla? Bildiğiniz üzere İngiltere’deki referandum sonuçlarına göre İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılacaktır. Bu süreç sonuçlandıktan sonra bir AB üyesi olan ve bu statünün devam edeceği çözüme ulaşmış Kıbrıs’a, AB vatandaşı olmayanlar için Schengen Vizesi gereksinimi olacaktır. Yani İngiltere’de yaşayan ve AB vatandaşlığını kaybetmiş yüzbinlerce kardeşimiz Kıbrıs’a ancak vize ile girebilecektir.

Bu kardeşlerimizin Kıbrıs’a yerleşim hakları da anlaşma metnine ek yapılmadığı takdirde yabancı statüsünde olacaktır. Bunun getireceği olumsuzluklar sıralamakla bitmez. Ancak, miras almada, mülk alım satımda, ithalat ve ihracatta vs. vs. sorunlar yaşanacağı tahmin edilmektedir. Tüm bunlar göz önünde tutulduğunda, gençlerimiz de dâhil herkesin bir an önce KKTC vatandaşlığına müracaat etmeleri kendi yararlarına olacaktır.”

Vatandaşlık ve kimlik alma müracaatlarının şu an direkt olarak KKTC’de yapıldığı ifade edilen açıklamada:

“Sayın Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile kasım ayında yapılan görüşmede bu servisin 2017’de İngiltere’deki KKTC Londra Temsilciliği’nden de verilebileceğini ve bu yöndeki hazırlıkların başladığını belirtmişti. Dış ülkelerde yaşayan ve KKTC kimliği olmayan kardeşlerimize, hızlı bir şekilde ilerleyen görüşme sürecinde sonuç beklemeden ivedilikle KKTC Kimlik Kartı ve vatandaşlık müracaatlarını yapmalarını tavsiye ediyoruz” denildi.

Müracaat için gerekli evraklar

1) Pasaport

2) Doğum belgesi

3) Resim