"Kıbrıslı Türklerin endişelerini anlıyoruz"

İrfan Gündüzler

DIKO Aglantzia (Eğlence) Belediye Meclis Üyesi Marinos Kleanthous, Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Hem Kıbrıslı Rumlara hem dem Kıbrıslı Türklere çağrıda bulunan Kleanthous, Kıbrıs’ta çözüm için bireyler olarak harekete geçilmesi gerektiği mesajını verdi.

Şu anda ihtiyaç duyulan olgunun çözüm olduğunu belirten Kleanthous, sembollere duyulan tepkiler üzerinden müzwkere masasının çökmemesi gerektiğini belirtti.

Çözüme karşı olan unsurların bir araya geldiğini belirten Kleanthous, çözüme inanan herkesin bir şekilde işbirliği yolu bulması gerektiğinin altını çizdi.

Müzakere sürecinin ENOSIS kararına mahkum edilmemesini isteyen Kleanthous, liderlere de bir araya gelerek sorunu aşma çağrısı yaptı.

“Havadis aracılığı ile mesajımın Kıbrıslı Türklere iletilmesini istiyorum” diyen Kleanthous, “Çözüm isteyen taraflar, gençler ile bir yolunu bulup işbirliğine girmemiz gerekiyor. Her bir bireyin artık harekete geçme sorumluluğu var” ifadesini kullandı.

Marinos Kleanthous Havadis’in sorularını yanıtladı.

DIKO Aglantzia (Eğlence) Belediye Meclis Üyesi Marinos Kleanthous

Havadis: Kıbrıs sorununda son yaşanaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Marinos Kleanthous: Öyle görünüyor ki ELAM’ın öncülüğünde parlamentodan alınan son ENOSİS kararı devam etmekte olan müzakere sürecinde sıkıntılara neden oldu ve yeni engeller oluşturdu.

Biz Kıbrıs Türk tarafının bu karar ile ilgili endişelerini anlıyoruz. Bu kararın müzakere sürecinin önünü kesmesine izin vermemeliyiz. Kıbrıs Türk Tarafı Rum tarafından çözüm konusunda iradesinin devam ettiği yönünde bir teyit istemektedir.

Ben burada kendimi temsil ediyorum, başkasını değil. Biliyorum ki gençler ile yaptığımız görüşmelerde ve tartışmalarda, eğer bir çiçek açmıyorsa, bunun nedeni çiçek değildir, çevresel etkenlerdendir. O zaman biz bu çevresel etkenleri değişelim diyoruz. Bu mesajı göndermek için geldim.

Kıbrıslı Rum gençler oldukça hayal kırıklığına uğramış durumdadır. Çünkü 7 gün önce ortaya çıkan ENOSİS referandumunu anma kararı Kıbrıs’ta çözüm istemeyenlere bir fırsat vermiştir.

Eylem yapmıyoruz ama düşünüyoruz

Havadis: Güney’deki gençlerin bir çoğu hayal kırıklığı içerisindeler ama ne tepki vereceklerini bilemediklerini söylüyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Marinos Kleanthous: Kıbrıslı Rumlar genelde çok fazla gösteri yapmıyorlar, son üç dört sene büyük ekonomik sıkıntılar yaşadık. Ancak bu Kıbrıslı Rumların düşünmediği veya yargılamadığı anlamına gelmiyor. Ben inanıyorum ki doğru zaman geldiğinde istedikleri mesajı göndereceklerdir.

Özellikle genç Kıbrıslı Türkler çok üzgün durumdalar, çünkü anladılar ki, şuan sadece Kıbrıs için değil bizim jenerasyonumuz için çok önemli bir fırsattır. İngiltere’de, Amerika’da veya Avrupa’ya gidip eğitim alıyoruz, orada dünyadaki tüm öğrencilerle işbirliği yapıyoruz, Kıbrıslı Türklerde dahil, neden bu işbirliğini aynı çatının altında evimizde yapamıyoruz.

Havadis: Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşılacağına inancınız var mı?

Marinos Kleanthous: Çözüme karşı olan güçler şuanda işbirliği içerisindeler. Şimdi bizim görevimiz çözüm isteyen taraflar ile bir yolunu bulup işbirliğine girmemiz gerekiyor. Her bir bireyin artık harekete geçme sorumluluğu vardır.

Kıbrıslı Liderlere Mesajınız nedir?

Kıbrıslı Liderler çözüme odaklanmalı, geçmişte yaşanmış olan bazı duygusallık var bunlar bir gerçek ama eğer karşılıklı suçlama oyununa girilirse Kıbrıs’ın geleceği yeniden şekillenemez. Geçmişe takılı kalmamalıyız. Kıbrıs’ın kültürünü öne çıkartalım ve Kıbrıs’ta bir barış için ağacı değil ormanı görelim.

Havadis: Enosis kararında dönüş olabilir mi? Örneğin Anastasiadis’in veto hakkı var, bu konudaki fikriniz nedir?

Marinos Kleanthous: Eğer biz bu kabul edilemez Enosis kararı ve Anastasiadis’in reaksiyonu nedeni ile anı yargılarsak ve görüşmeleri durdurursak, korkarım ki bir sonraki adım olarak Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin bize yaptığı kabul edilemez başka bir şey bulacak ve görüşmeleri durduracak.

Örneğin her hafta Pazar günleri kayıp şahıslar için cenaze töreni düzenliyoruz. Beşparmaklardaki bayrak bizim için güzel duygular uyandırmıyor. Bunlara bakıp da görüşmeleri durduramayız. Şimdi acil çözüm ihtiyacımız var.

DIKO Aglantzia (Eğlence) Belediye Meclis Üyesi Marinos Kleanthous

En önemli sorun güven…

Havadis: Güvenlik ve Garantiler konusuna nasıl bakıyorsunuz?

Marinos Kleanthous: Kıbrıs sorunundaki en büyük problem bence, güven soru. Ve bu bugüne kadar gerektiği gibi ele alınmadı. Şuanda bulunacak en iyi çözüm bile insanlar arasındaki güven sorununu aşamayacaktır. Bu güven sorununu BM, Akıncı ve Anastasiadis sağlayamaz, insanlar birbrileri ile iletişime geçerek sağlayabilirler. Diğer bir mesajd a bu olur, hadi yapalım.

Mesajımı iletin…

Havadis: Son bir mesajınız var mı?

Marinos Kleanthous: En güçlü mesaj bu yukarıda söylediklerimin söylenmesi. Çünkü bunları birilerinin çıkıp dile getirmesi gerekiyor. Bana birçok oy veren insan da bunları söylememi istiyor. Şimdi çözüm bulma zamandır.

1967’de Kıbrıs Rum Parlementosu Enosis kararını onaylamıştı, ben bunu öğrencilik yıllarımda öğrendiğim zaman, babama “neden buna tepki göstermediniz” diye sordum. Şimdi ben buna tepki gösteriyorum çünkü benim 7 aylık bir oğlum var ve onun bana o soruyu sormaması için birey olarak üzerime düşeni yapıyorum ve bu fırsatın değerlendirilmesini istiyorum.

Havadis Gazetesi aracılığı ile, mesajımın Kıbrıslı Türklere ulaşmasını talep ediyorum. Gelecek için çalışmak isteyen herkes, Rum- Türk, bir araya gelebilmeli. Biz hazırız.