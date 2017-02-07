Kıbrıslı Türk'ün Makaryos’u iki çıplak kadınla resmeden tablosu, tepki çekti

Baf’ın 2017 AB Kültür Başkenti olması sebebiyle gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde Kıbrıslı Türk bir ressamın bir galeride sergilenen ve eski Rum Başpiskoposu Makaryos’u iki çıplak kadınla resmeden tablosu, tepki çekti.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıslı Türk bir ressamın Baf’taki “Palia İlektriki” galerisinde sergilenen tablosunda Başpiskopos Makaryos’un bilindik bir formda çizildiğini ancak resmin tepki çeken kısmının, Makaryos’un iki çıplak kadınla birlikte resmedilmesi olduğunu yazdı.

Habere göre, tabloda ayrıca, Kıbrıs, alevler içerisinde resmediliyor.

Gazete, söz konusu tablonun varlığının ortaya çıkmasının ardından, ilgili bazı kurumlar ve Rum Ortodoks Kilisesinin tepki gösterdiğini, AB’nin kültür başkenti etkinliklerinde yetkili komitenin ise konuyu ele almak için toplanacağını yazdı.