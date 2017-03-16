Kıbrıs'ta saatler eşitleniyor

Yaz saati uygulaması 26 Mart Pazar günü başlıyor.

Sabah saat 3'te başlatacak olan uygulamada Güney Kıbrıs saatlerini bir saat ileriye alacak. Yaz saati uygulaması ile Kıbrıs'ın güneyi ve kuzeyi arasındaki saat farkı eşitlenecek. Yaz saati uygulaması 29 Ekim 2017’de sona erecek

KKTC hükümeti, Avrupa Saati uygulamasını Türkiye'ye paralel olarak uygulamamış, Kıbrıs'ta iki farklı saat ortaya çıkmıştı.