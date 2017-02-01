Kıbrıs'ta yılda 3 bin 200 kanser vakası

Güney Kıbrıs’ta yılda 3 bin 200 yeni kanser vakasının görüldüğü haber verildi.

Simerini gazetesine göre Rum Sağlık Bakanı Yorgos Pamboridis, Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta kanser arşivine göre yılda yaklaşık 3 bin 200 yeni kanser vakasının görüldüğünü söyledi.

Pamboridis, açıklamasında kanserle mücadele kapsamında yapılan çalışmaları da anlattı.