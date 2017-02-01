Kıbrıs'ta yılda 3 bin 200 kanser vakası
Güney Kıbrıs’ta yılda 3 bin 200 yeni kanser vakasının görüldüğü haber verildi.
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Güney Kıbrıs’ta yılda 3 bin 200 yeni kanser vakasının görüldüğü haber verildi.
Simerini gazetesine göre Rum Sağlık Bakanı Yorgos Pamboridis, Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta kanser arşivine göre yılda yaklaşık 3 bin 200 yeni kanser vakasının görüldüğünü söyledi.
Pamboridis, açıklamasında kanserle mücadele kapsamında yapılan çalışmaları da anlattı.
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