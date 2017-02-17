Kidd: "Enosis konusu Kıbrıslı Türkler’in çok hassas olduğu bir nokta"

İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd, Kıbrıs müzakerelerinde dün yaşananların, en zor ve hassas konuların konuşulduğu aşamaya gelmiş olmaktan kaynaklandığını, durumun bu nedenle kırılgan olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin sohbet toplantılarının dün akşamki konuğu olan Kidd,İngiltere’nin Kıbrıs sorununa bakışını ve ülkesinin AB’nden çıkış sürecini anlattı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güney Kıbrıs’taki Meclis’in ENOSİS’le ilgili oylamasının, Kıbrıslı Türkler’in çok hassas olduğu bir noktaya dokunduğunu belirten Kidd, “Yaşananlar, hâlâ çözümlenmesi gereken, güvenlik ve garantiler başlığıyla da bağlantılıdır” dedi.

İngiliz Yüksek Komiseri Kidd, sürece müdahil olan ve başarılı sonuçlanmasını isteyen herkesin bu tür hassasiyetleri ve kırılganlıkları olabileceğini, bu aşamada herkesin sinirlerine daha hakim, sağduyulu ve soğuk kanlı olmasını diledi.

“Var olan hassasiyetlerin bir anda yok olmasını bekleyemeyiz. Bu hassasiyetlerin gereksiz olduğunu da söyleyemeyiz. Bunları masaya yatırıp aşmalıyız” diyen Kidd, önümüzdeki hafta dönüp geriye bakınca, dün yaşanan krizin aşıldığının görülebilmesi; böylece en hassas konulardaki sorunların bile sağduyuyla aşılabileceğini gösteren bir örnek olması umudunu ifade etti.