CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen CHP İstanbul Genişletilmiş 1. Bölge Toplantısı’na katıldı. Referandumda herkesin ‘hayır’ demesini istediklerini belirten CHP lideri, referandum çalışmaları sırasında kutuplaştırıcı söylemlerden uzak duracaklarını ve parti propagandası yapmayacaklarını söyledi.

1919'dan 2017'ye kadar tek adam rejiminin Türkiye’de hiç olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “80 milyonun hayır demesini istiyoruz. Eğer bu bir partinin sorunu olarak algılanacaksa en büyük hataya düşmüş oluruz. Anayasa bir partinin, şahsın anayasası değildir. Adı üstünde herkesin, 80 milyonun anayasası. Bir partinin mutfağında hazırlanan anayasa değişikliğine ‘hayır’ diyoruz. Sağcısı, solcusu, ortacısı, dindarı, ateisti kim olursa olsun, herkesin haklarını güvence altına alan bir anayasaya ihtiyacımız var. Hayırlı bir iş yapacağız. Güzel bir iş yapacağız. Bunları her yerde söyleyeceksiniz” diye konuştu.

“Halka neden ‘evet’ demesi gerektiğini anlatamıyorlar”

Kılıçdaroğlu, "Diyecekler ki 'evet olursa terör' bitecek. Şunu söyleyeceksiniz, 15 yıldır terörü bitirdiniz de birisi elinizden mi tuttu? Yok. Öyle bir tablo çiziliyor ki halka neden evet demesi gerektiğini anlatamıyorlar" ifadelerini de kullandı.

“CHP’nin propagandasını yapmayacağız”

Referandum çalışmalarının nasıl yapacakları hakkında konuşan CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:

"Kutuplaştırıcı söylemlerden uzak duracağız. CHP'nin propagandasını yapmayacağız. Neyi hangi gerekçe ile amaçladığımızı, neden ‘hayır’ dediğimizi halka sakin bilgili bir şekilde anlatacağız. Kavga etmeden neden ‘hayır’ diyoruz; çocuklarımızı, bayrağımızı düşündüğümüz için, milli iradeye saygı duyduğumuz için, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir onun için ‘hayır’ diyoruz. Bir kişi TBMM'yi feshetmesin diye istiyoruz. Yargı bağımsız olsun diye istiyoruz. Çocuklarımızın geleceği için ‘hayır’ diyoruz. Bu bir siyasi partinin tercihi değil, 80 milyonun tercihi olsun diye ‘hayır’ diyoruz. ‘Evet’ diyen de, ‘hayır’ diyen de bu ülkenin düzgün, namuslu vatandaşlarıdır. Benim başımın üstünde yerleri vardır.

Anayasa değişikliği ile aramızı bölmek istiyorlar. Onlar ayırıyor biz ayırmıyoruz. Onlar bölmeye, parçalamaya çalışıyor biz birlikteyiz bölünmüyoruz. Anayasa değişikliği ile aramızı bölmek istiyorlar. Düşünce özgürlüğümü elimizden almak istiyorlar. Değişiklik olursa bir kararname ile 'Horonu kaldırıyoruz. Bütün muhtarlıkları kaldırıyoruz' denebilir. Bizi bölmek istiyorlar, kutuplaştırmak istiyorlar. O tuzağa düşmeyeceğiz. ‘Hayır’ dediğimiz için 'terörist' diyorlar. Onlara saldıracağımızı düşünüyorlar. Saldırmayacağız. Onları da seveceğiz. ‘Ülkemizi, ülkemizin insanını seviyoruz’ diyeceğiz."