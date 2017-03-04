Kılıçdaroğlu: "Bir kişiye TBMM'yi feshetme yetkisi veriliyor"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu, İzmir'de sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.
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İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmadan satır başları:
- Referandumda kullancağımız oyun A ve B partisiyle ilgisi yok. Şu parti iktidardan düşecek diye bir şey yok. STK'lardan arzum bunu anlatmaları. Anayasa değişikliği neleri getiriyor. Bunu bütün vatandaşlarımıza anlatmak zorundayız.
- Vatandaşa sormalısınız. Siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Cumhurbaşkanı'nın taraflı mı tarafsız mı olmasını istiyor musunuz? Taraflı olursa 80 milyonun Cumhuru olur mu? Çünkü aynı zamanda bir partinin genel başkanı olacak? Nasıl 80 milyonu temsil edecek? Sayın Binali Yıldırım Başbakan, Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı 80 milyon temsil edemez. Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olursa ancak kendi partisini temsil edebilir.
- Bir partinin genel başkanı mahkemelere hakim tayin etsin mi etmesin mi? O mahkeme adaletli olur mu olmaz mı? Bir partinin genel başkanı AYM'nin 15 üyesinden 12'sini tayin etsin mi etmesin mi?
YARGI ELİMİZDEN ALINIRSA, ADALET ORTADAN KALKAR
- Adaletten söz ediyorsak hukuktan söz ediyorsak, eşit yurttaşlıktan söz ediyorsak, bunun güvencesi yargıdır. Bu elimizden alınırsa, adalet ortadan kalkar.
- Şu soruyu sorun. 550 milletvekili var. Sayıyı 600'e çıkarıyorlar. Biri çıkıp bize anlatsın. Kime verildi ek 50 milletvekili güvencesi? Makulu 450'dir.
- Başkan ve bakanlar Meclis'ten güven oyu istemiyor. Şu soruyu sorun. Benim seçtiğim, palamentoya gönderdiğim vekilden güven oyu istemiyor? Bize güvenmiyor mu?
- Bunları kendi dar çevremizde anlatmayacağız. Gecekonduda anlatacağız. Geniş bir çevre ile yapacağız. Bugün kaç bakan olacağına TBMM karar verir. Bakanlığın görevlerini belirlerler. Bakan bir yanlışlık yaparsa gelir Meclis'e hesabını verir. Yeni düzenlemeyle bu ortadan kalkıyor. Bu değişiklikle gensoru verilemeyecek.
'BİR KİŞİYE TBMM'Yİ FESHETME YETKİSİ VERİLİYOR'
- Bu değişiklikle bir kişiye TBMM'yi fesih yetkisi veriliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Meclis'i feshetme yetkisi verilmek istenmiş fakat Meclis oylamaya rağmen bu yetkiyi vermemiştir. Şimdi bu yetkili veriliyor. Bu ayrıntıları herkese anlatmak zorundayız.
- Cumhurbaşkanının ne kadar yardımcısı olacağı belli değil. Çocuklarımızın geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Demokrasiyi güçlendirmemiz lazım.
- Anayasa değişkliği geçerse, valilerle il başkanları arasında büyük kavga çıkacak.
- Bu 18 yaşındaki vekiller askere gitmeyecek. Peki çiftçinin çocuğu vekil olacak mı? Bakkalın çocuğu vekil olacak mı? Hayır. Kendi çocukları ve torunları vekil olacak.
- Gençlerimizin siyasete girmesini isterimn ama tuzağa düşmelerini istemem.
PARTİ LİDERLERİNE ÇAĞRI
- Binali Yıldırım ve Bahçeli'yle oturup masa etrafında tartışalım. Ama korkarlar, gelemezler.
- 'Hayır' diyerek Binali Yıldırım'ı koruyoruz, koltuğunu korusun istiyoruz.
- Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değişecek kanun sayısı 2020'nin üzerinde.
- Bir kişiyi ikna ederlerse bir gecede ülkeyi ele geçirebilirler.
SEÇMENE SANDIĞA GİTME ÇAĞRISI
- 16 Nisan'da herkes sandığa gitsin.
- 12 Eylül Anayasası'na gittim, 'Hayır' oyu verdim.
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