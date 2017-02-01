Kılıçdaroğlu: "Devleti çökertirsiniz"

CNN Türk yayınında soruları yanıtlayan CHP lideri, yeni anayasaya ilişkin eleştirilerini sıraladı. Kılıçdaroğlu, "Partili Cumhurbaşkanı ile adalet elden gider. Getirilen düzenleme Erdoğan'la sınırlı değil. 'Ben Cumhurbaşkanıyım bunları atarım' dediğiniz zaman devleti çökertirsiniz" dedi.

Yeni anayasanın kabul edilmesi halinde kaos çıkacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, bunun gerekçesini şu ifadelerle dile getirdi:

"Vali, cumhurbaşkanını temsil eder illerde. Peki il başkanı kimi temsil edecek? O da cumhurbaşkanını temsil edecek. Asıl çift başlılık, kaos ondan sonra çıkacak. 'Çift başlılığı ortadan kaldırıyoruz' derken, devletin bütün kurumlarında, validen il başkanına kadar, parlamentoda, parlamento dışında bütün bunların hepsi yine bir kaosa yol açacak. Kaş yapayım derken göz çıkaracaklar" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Suriye anayasası ile aynı"

"Bu anayasa değişikliği neyi değiştirecek? Siz 15 yılda çıkarmak istediğiniz hangi kanunu çıkaramadınız. 15 yıldır ülke koalisyonla mı yönetiliyor ki istikrar için evet diyecekler. 15 yıldır ülkeyi kim yönetiyor? Bu öngörülen değişiklik ile Suriye anayasası bire bir birbirini tutuyor, eşit. Suriye'deki rejimi kabul ediyor muyuz? Etmiyoruz. Eleştiriyoruz. Esad'a diyoruz ki demokrasi yok, basın özgürlüğü yok. Aynısını kendi ülkemize uyguluyoruz. O zaman Esad'ı neden suçladık? O rejim Türkiye'ye yakışır mı? Doğru da değil. Belki Kuzey Kore'de uygulanıyor olabilir. Kuzey Kore'de bir diktatör var. Bütün ülkenin alaya aldığı bir ülke. Şimdi Türkiye de Kuzey Kore modelini mi benimsemiş olacak. Dünyada alay konusu haline gelen bir ülke mi olalım biz?"

"Değişiklik hangi sorunu çözecek"

"Ülkenin bu kadar sorunu var, bu anayasa değişikliği Türkiye'nin hangi sorununu çözecek? İşsizliği, istikrarı mı çözecek? Türk lirası değer kaybediyor, dış politikada felaket durumdayız, neyi çözecek? 15 yıldır iktidardasınız, 15 yılda arzu edip de çıkaramadığınız bir kanun var mı? Yok. 15 yıldır iktidardasınız, koalisyon yok, Bakanlar Kurulu olarak çıkarmak isteyip de çıkaramadığınız bir kararname var mı? Yok. Peki niye ülke bu halde? Önümüzde kim engel?"

"Vatandaşın gündeminde ekmek, para, geçim sıkıntısı, işsizlik var, bunların gündeminde de 'Biz başkanlığı nasıl getiririz o var.'"

Mitinglerde Türk bayrağı

"Bakın bu referandumda asla kendi bayrağımızı kullanmayacağız, 6 oklu bayrağı hiç kimse görmeyecek meydanlarda, hiçbir yerde. Sadece Türk bayrağı. Çünkü bu CHP sorunu değil ki. Bu Türkiye'nin sorunu. Benim sorunum olduğu kadar, milliyetçilerin, ülkücülerin, dindarların, herkesin sorunu, sosyal demokratların sorunu. Ne mitingde, ne yürüyüşlerde, ne toplantılarda CHP bayrağını kullanmayacağız. Türk bayrağıyla..."

Kaynak: AA, DHA