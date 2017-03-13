Kılıçdaroğlu: "Evet çıkarsa niye istifa edeyim?"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılması planlanan referandumda 'Evet' çıkması durumunda istifa etmeyeceğini söyledi.
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Star TV'de Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 'Er ya da geç Kemal gidicidir' sözlerini hatırlatan Çelik, referandumda evet çıkması durumunda Kılıçdaroğlu'na istifa edip etmeyeceğini sordu.
Kılıçdaroğlu, 'Niçin istifa edelim? Biri bana bir gerekçe söyleyecek. Makul bir gerekçe ise biz de istifa ederiz' açıklamasında bulundu.
Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:
- Hollanda ile krizin çözülmesi için devlet aklının hakim olması lazım. 'Ben asarım ben keserim' ile bu kriz çözülmez.
- Bir bakan ekonomik yaptırımlar uygulamayacağız diyor. O zaman ne yapacaksınız? Siz Hollanda’daki vatandaşları Türkiye’ye mi alacaksınız? Bu davranış onların da huzurunu bozdu.
'AVRUPA HÜKÜMETLERİ 'EVET'İ DESTEKLİYOR'
- Avrupa hükümetleri kesinlikle ‘Evet’i destekliyor. Bir ülkenin başbakanı gider de nasıl uçağını geri çevirirsiniz. Açıkça karşıtlık yaratmak istiyor.
- Biz yurt dışına gitseydik kampanya yürütmeyecektik. Biz hiçbir zaman yurt dışında miting yapmadık. Kendileri yasa çıkartıyorlar kendileri uymuyorlar.
- Bu olay Hollanda’da seçime gidenlerin de işine geliyor, referanduma giden AKP’nin de işine geliyor.
- Bu ülkenin bir bakanı Hollanda’ya alınmamıştır. Bu çok vahim bir tablodur. Gereği neyse onun yapılması lazım.
- Mağdur olan hükümet değil, mağdur olan Türk milleti.
- Kendi ülkende hukuk arıyorsan oranın hukukuna da saygı göstereceksin.
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