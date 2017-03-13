Kılıçdaroğlu: "Evet çıkarsa niye istifa edeyim?"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Star TV'de Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 'Er ya da geç Kemal gidicidir' sözlerini hatırlatan Çelik, referandumda evet çıkması durumunda Kılıçdaroğlu'na istifa edip etmeyeceğini sordu.

Kılıçdaroğlu, 'Niçin istifa edelim? Biri bana bir gerekçe söyleyecek. Makul bir gerekçe ise biz de istifa ederiz' açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Hollanda ile krizin çözülmesi için devlet aklının hakim olması lazım. 'Ben asarım ben keserim' ile bu kriz çözülmez.

Bir bakan ekonomik yaptırımlar uygulamayacağız diyor. O zaman ne yapacaksınız? Siz Hollanda’daki vatandaşları Türkiye’ye mi alacaksınız? Bu davranış onların da huzurunu bozdu.

'AVRUPA HÜKÜMETLERİ 'EVET'İ DESTEKLİYOR'