Kılıçdaroğlu: "Hayır diyen terörist mi?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki 60 günü milletin hakemliğine emanet edeceğiz. Asıl yüce divan halkındır, milletindir. Son sözü millet söyleyecek. İşte bu yüzden Anayasa mahkemesine gitmeyeceğiz, başvurmayacağız" dedi. Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu.

"20 Temmuz darbesi"

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'un ardından OHAL yoluyla 20 Temmuz'da da bir darbe yapıldığını söyledi:

"15 Temmuz’da bir darbe girişimi oldu, hep beraber karşı çıktık, darbeyi püskürttük. 20 Temmuz’da bir başka darbe oldu, OHAL ilan edildi. 1 milyondan fazla aile mağdur edildi.

12 Eylül darbesinde, Kenan Evren’in başkan olduğu dönemde, ihraç edilen öğretmen sayısı 3 bin 854 kişi. 20 Eylül darbesinden sonra 160 günde ihraç edilen öğretmen sayısı 30 bin 470. Sadece o yetmedi, banka hesaplarına el koydular. O da yetmedi, ömür boyu kamuda çalışmayacak. Özel sektörde çalışmak istiyorsa, SSK kaydı düştüler bunlar darbeci diye. Kimse iş veremiyor korkudan. Bir aileyi tümüyle aç bırakmayı kim yapabilir, hangi insan yapabilir?"

İhraç edilen akademisyenler, tutuklu gazeteciler

Kılıçdaroğlu, ihraç edilen akademisyenler konusuna da değindi. 12 Eylül'de ihraç edilen akademisyen sayısının 120 olduğunu belirten CHP lideri, 20 Temmuz sonrası 4 bin 811 akademisyenin görevden çıkarıldığını ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül’de tutuklanan gazeteci sayısının 31 olduğunu, 20 Temmuz sonrası ise 150’den fazla gazetecinin tutuklandığını anlattı:

"Bu akademisyenlerin daha üniversite yıllarından başarılı olduklarını, yurtdışında eğitimlerini geliştirdiklerini, üniversitede en parlak zekaların bu hocalara ait olduğunu, bütün çabalarının daha güzel bir Türkiye olduğunu, bizim hocalarımız olduğunu bilmiyor muyuz?

Siyasi partiler yasasına göre, bir üniversite hocası arzu ettiği siyasi partinin üyesi olabilir. Siyasette kalite yükselsin diye. Şimdi siz kalkıp beğenmediğiniz üniversite hocalarını kapı önüne koyuyorsunuz. Bir KHK ile. Hiçbir yere başvuramayacaklar."

Yavuz’un kaftanı

"Biz bilim insanını hep el üstünde tutarız. Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir deriz" diyen Kılıçdaroğlu, Yavuz Sultan Selim'i örnek gösterdi:

"Soner Demirsoy’un Yavuz’un Çamurlu Kaftanı diye bir kitabı var. Bir bölümde şunu anlatır. Yavuz, Mısır’ı Osmanlıya kattıktan sonra, yanına yolda Kemalpaşa zadeyi alır. Onun atının bastığı çamurdan sultanın kaftanına sıçrar. Yavuz, sakince, “Bir âlimin atının ayağından gelen çamur bana şereftir, bunu öldüğümde sandukamın üstüne koysunlar” der. Bunlar Osmanlı diyor, Osmanlıyı da bilmiyor. Kendisi gibi düşünmüyorsa kapı önüne koyuyorlar."

“Hayır diyen terörist mi?”

Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım'ın referandumda hayır diyenleri terörle ilişkilendirdiğini beliterek, şunları söyledi:

"Biz ister hayır de, ister evet de diyoruz. Bu vatandaşların tamamının başımın üstünde yeri var diyoruz. Aramızdaki fark siyahla beyaz kadar. Bizde sevgi var, onlarda kin. Bizde hoşgörü var, onlar insanı tanımazlar. Biz herkesin huzur içinde, birlikte yaşamasını isteriz. Hayır dediğiniz andan itibaren bu Türkiye derin bir nefes alacaktır.

Şimdi vatandaşın derdine bakın, bunların derdine bakın. Şimdi kim hayır derse bunlar terörist sayılır diyorlar. Bir şehit anası ‘ben hayır diyorum, ne yapacaksın bana’ diyor. ‘Ben tabuta sarıldım, sen sarılmadın, hakkım haram olsun’ diyor."

TV’de tartışma çağrısını yineledi

Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli'ye bir televizyon kanalında tartışma çağrısını yineledi.

"Şimdi bunlar vatandaşa sandığa git evet oyu kullan diyemiyorlar. Çünkü bir gerekçe yok. Hayır diyeni terörist tanımlarsan söyleyecek lafın yok demektir. Bel altı vuruyorlar. Kendilerine çağrı yaptım, Batıyı görüyoruz, 1980’lerden önce Türkiye de de vardı. Siyasiler TV’ye çıkardı, tartışırdı.

Vatandaş da evde kararını verirdi. Aynı çağrıyı Yıldırım’a, Bahçeli’ye yapıyorum. Buyurun gelin, sizin istediğiniz televizyon olsun, istediğiniz gazeteci olsun. Gelin diyoruz, oturalım konuşalım. Bana 15 dakika versinler, onlara adam başı yarım saat versinler. Buna da razıyım. Söylediğimin doğru ve haklı olduğunu biliyorum. Onlar da yanlış olduğunu biliyor.

Vallahi soru da sormayacağım, yeter ki oturalım konuşalım.Vatandaş değişikliklerin ne getirip götürdüğünü bilmiyor. Televizyonları yasakladılar. Anayasa görüşmelerini yasakladılar. Meclis genel kurulunda kısıtladılar. Herkesten gizli bir anayasa değişikliği çıkardılar."

“Herkesle konuşun”

Kılıçdaroğlu, herkese etrafındakilerle konuşup değişikliği tartışmalarını tavsiye etti. "16 Nisan’da yapılacak referandum bir parti seçimi değil. Bir demokrasi seçimi" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Demokrasiden yana mı tavır takınacağız, otoriter yönetimden yana mı takınacağız? Yakınınızla, dostunuzla, arkadaşınızla konuşun. Ama her şeyden önce vicdanımızla tartalım. Sorun bir partinin sorunu değil, Türkiye sorunu. Böyle olduğu için evlatlarımızın sorunu, vatan sorunu, bayrak sorunu. Bir araya gelelim, konuşalım. Sandığa öyle gidelim. A partisi, B partisi olayı değil. Sağ, sol değil."

“Soru basit”

"Cumhurbaşkanı taraflı mı olsun tarafsız mı olsun? Bu kadar basit soru" diyen CHP lideri, "Cumhuriyet kurulalı beri tarafsız. Çünkü cumhurun başkanıdır. Görüşü, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun, 80 milyonu temsil edecek. Tarafsız olmalı" diye konuştu.

CHP lideri, "Diyebilirsin ki, ‘efendim cumhurbaşkanı tarafsız değil ama tarafsız gibi davranacak, bir partinin genel başkanı olacak ne var bunda’ diyorsan, o kişi kendi partisinin genel başkanı olur. Yani benim, ona oy vermeyenlerin cumhurbaşkanı olamaz. Bunu da ölç, sandığa öyle git" dedi.

Cumhurbaşkanının devletin sigortası olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bize göre tarafsız olmalı, siyasi parti üyesi olmamalı" dedi.

“Kışlaya, camiye, adliyeye siyaset girmez”

Kılıçdaroğlu, "Kışlaya, camiye, adliyeye siyaset girmez. Hepimizin çocukları askere gidiyor, sadece bir parti değil. Oraya siyaset girerse demokrasi tehlikeye girer" dedi.

"Camiye sadece bir partinin tarafları mı gidiyor, hayır. Oraya siyaset girerse kavga başlar. Adliyeye siyaset girmesin diyoruz. Adalet arayan sadece siz misiniz? Herkes aramıyor mu? Buralara siyaset girerse Türkiye’nin çivisi çıkar."

“Kaç başkan yardımcısı olacak? Belli değil”

CHP Genel Başkanı, değişiklik sonrası başkanın yardımcı sayısının veya bakan sayısının belirsiz olduğuna dikkat çekti. Hükümetin artık Meclis'ten güvenoyu almak zorunda kalmayacağını belirtti.

"Referanduma gidecek olan değişiklik çıkarsa, başkanın kaç yardımcısı olacak? Kaç bakan olacak? Bunun cevabı yok. Başkanın keyfine bağlı. Meclis güvenoyu verirse hükümet yoluna devam ediyor. Yeni düzenlemede, güvenoyu yok. Hükümet Meclis’e gitmiyor. Milletin oylarıyla seçilen 550 kişiye güvenmeme iradesi vermektir bu bir kişiye.

Bir hükümet milli iradeden, 550 kişiden güvenoyu istesin mi istemesin mi? İstemelidir diyorsan, hayır diyeceksin kardeşim. Bir başkan yardımcısı veya bakanın hakkında yolsuzluk iddiası olsa bile, Meclis bu kişiler için gensoru veremiyor."

‘50 vekilin maaşı haram’

Kılıçdaroğlu, milletvekili sayısının 600'e çıkarılmasını da eleştirdi:

"550 milletvekilini 600’e çıkarıyorsunuz. 550 bile fazla, 450 olmalı. Oturdukları yerden maaş alacaklar zaten. 50 vekile verilecek para haram. Beş yıllık maliyeti, 187 milyon 950 bin lira."

Seçilme yaşı

Kılıçdaroğlu, "Seçilme yaşını 18’e düşürmeye karşı olduğumuzu söylüyorlar. Ben böyle bir şey söylemedim. Ama şöyle diyorlar, seçilen askerlikten muaf olacakmış. Fakat askere gitme yaşı 21? Gençleri kandırmaya çalışıyorlar. Kendi çocuklarını vekil seçtirecekler, askere göndermeyecekler. Garibanın çocuğu El Bâb’a gitsin, savaşsın istiyorlar" diye konuştu.

“Giyim, kuşamın teminatıyız”

Kılıçdaroğlu, "Provokasyonlar olacaktır, dikkatli olalım. Bir minibüste başı örtülü kızımızın başının zorla açıldığını söylüyorlar. Biz CHP olarak herkesin giyim kuşamının teminatıyız" diye konuştu.

Kaynak: Al Jazeera