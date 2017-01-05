Kılıçdaroğlu: "Pazartesi'den itibaren televizyonu izleyin"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “İlk kez söylüyorum. Kim bu Adil Öksüz? Kim olduğunu ben de biliyorum onlar biliyor. İstiyorum ki cevabını onlar versin” dedi. Anayasa değişikliğine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Pazartesiden itibaren televizyonu izleyin Meclis'teki mücadelemizi göreceksiniz" sözleriyle teklife sert muhalefet edeceklerinin sinyalini verdi.

"Bu anayasa evet oyu verenler, Türkiye Cumhuriyeti tarihine ihanet ediyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Pazartesiden itibaren televizyonu izleyin Meclis'teki mücadelemizi göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesi linç edilen askerlerin hesabını sormalıyız. O askerlerin anneleri babaları yok mu? İlk kez söylüyorum. 15 Temmuz sonrası saraya gittim. Linç edilen askerlerin faillerinin de yakalanması lazım dedim. Hepsi evet dedi, ne oldu? Evet diyeceksin gereğini yapmayacaksın. 15 Temmuz darbe girişimi tam aydınlanmış değildir. 15 Temmuz darbesinden önceden haberiniz var mıydı, yok muydu? Cevabını almış değiliz. Bunun cevabını bekliyoruz. Bu Adil Öksüz kimdir diye sormuştum. Askeri birlikte yakalandı yanında cep telefonu, GPS cihazı vardı. O serbest bırakıldı. Kim bu Adil Öksüz? Kim olduğunu ben de biliyorum onlar da biliyor. Ben istiyorum ki cevabını onlar versin.

‘BAŞKANLIK GELİRSE HER ŞEY DÜZELİR DİYORLAR, İKİ YILDA NE DÜZELDİ?'

Bütün yetkileri bir kişiye vermek istiyorlar. Ey CHP sen neden buna destek vermedin diyorlar. Bu proje bu anayasa değişikliği Türkiye Cumhuriyeti tarihine ihanettir. Bu anayasa değişikliği parlamento geleneğine ihanettir. Bir vesayetten kurtarıyorsun, daha ağır bir vesayetin içine koyuyorsun. Pazartesiden itibaren parlamentoyu izleyin. Başkanlık gelirse her şey düzelir diyorlar, iki yılda ne düzeldi? Terör mü azaldı, TL değer mi kazandı, hayır. İşsizlik mi azaldı, hayır. Her darbe sonrası darbeciler hukuk değişikliği yaparak kendi geleceklerini güvence altına alırlar.

'ATATÜRK'E VERİLMEYEN YETKİ BEYEFENDİYE VERİLECEK'

Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Anayasa değişikliğiyle hem parti başkanı, hem cumhurbaşkanı olacak. Seçimde mücadele edeceğiz, seçimde tarafsızlığa dair yemin edecek. Siz bu milleti aptal mı sanıyorsunuz? TBMM'yi feshetme yetkisi veriliyor. Milli iradeyi tanımıyorum diyor. İlk anayasa görüşülürken bu yetki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de verilmek istendi. Ona verilmeyen yetki beyefendiye verilecek.

‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE VE TARİHİNE İHANET EDİYORLAR, NOKTA'

Bu sorun tek başına CHP'nin sorunu değildir. Buna evet diyenler Türkiye Cumhuriyeti'ne ve tarihine ihanet ediyorlar, nokta. Televizyonu pazartesiden itibaren izleyin mücadelemizi göreceksiniz. Bir bedel ödenecekse o bedeli önce CHP milletvekilleri ödeyecektir.