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  3. Kılıçdaroğlu: "Ülkesini seven herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalı"
Kılıçdaroğlu: "Ülkesini seven herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalı"

Kılıçdaroğlu: "Ülkesini seven herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalı"

“Çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceğini yok edemeyiz!”

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği teklifi için “Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır” açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır. Çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceğini yok edemeyiz!

"15 yıl sonunda tüm yetkiyi bir kişiye vermek istemeleri; 15 yıl boyunca işledikleri suçların, yaptıkları yanlışların üstünü örtme çabasıdır!"

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