Kılıçdaroğlu: "Ülkesini seven herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalı"
“Çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceğini yok edemeyiz!”
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği teklifi için “Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır” açıklamasında bulundu.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda şu ifadeleri kullandı:
"Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır. Çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceğini yok edemeyiz!
"15 yıl sonunda tüm yetkiyi bir kişiye vermek istemeleri; 15 yıl boyunca işledikleri suçların, yaptıkları yanlışların üstünü örtme çabasıdır!"
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