Kılıçdaroğlu: "Vatandaş vekillik değil iş istiyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafsızlığa ilişkin açıklamalarına değindi, "Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, 'Yetkileri tek elde topluyoruz' dedi. Bu kadar açık konuştuğu için kendisine teşekkür ediyorum. Ben 'bu bir rejim değişikliği' diyordum. Parlamenter rejimden tek adam rejimine geçiyoruz. Bunu itiraf ettiğin için size teşekkür ediyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Seçilme yaşı

Kılıçdaroğlu, seçilme yaşının 18’e indirilmesi konusunda da değindi. Kılıçdaroğlu, “Halkın gündeminde işsizlik var. 18’e bastın mı vekil olacaksın diyorlar. Bir baba geldi, ‘Oğlum 28 yaşında, yıllardır işsiz’ diyor. Biz vekillik istemiyoruz, iş istiyoruz diyor vatandaş” diye konuştu.

Görevden alınan akademisyenler

Kılıçdaroğlu, çıkarılan KHK'lar ile görevden alınan akademisyenleri anımsattı. Kılıçdaroğlu, "12 Eylül’de görevine son verilen hoca sayısı 120'ydi. 20 Temmuz darbesi sonrası 4 bin 811 akademisyenin işine son verildi. 12 Eylül'ü aratır hâle getirdiniz" dedi. CHP lideri, "Gelin Anayasa referandumunda sağı solu bırakalım, kim demokrasi istiyorsa, ülkesinde rahat yaşamak istiyorsa el ele, gönül gönle hayır oyu verelim" dedi.

"Sen git Rakka'ya"

“Ankara’daki beylerin çocukları askere gitmez ama garibanın çocuğu El Bâb’a gider, şehit olur gelir" diyen Kılıçdaroğlu, “Şimdi Rakka’ya gideceğiz diyorlar. Kimin çocuğuna güveniyorsunuz da Rakka’ya gidiyorsunuz? Kendi çocuğunuzu alın da gidin” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Rakka’da ne işiniz var? Hangi devletin kara kuvveti konumuna geliyorsunuz? El Bâb, Türkiye’nin güvenliği içindi, bitti. Şam’a da gidiyordunuz, ne oldu?” diye sordu, "Ortadoğu batağı diyordum, kızıyorlardı, şimdi kendileri de diyor. Bataksa, Rakka’ya asker göndermeyeceksin" diye devam etti.

İşsizlik

Kemal Kılıçdaroğlu, “Son iki yıldır fiilen başkanlık sistemi uygulanıyor. İşsiz sayımız son 2 yılda 771 bin arttı. Anayasa değişikliğiyle Türkiye’yi uçuracağız diyorlar. 15 yıldır biri size engel mi oldu” diye sordu.

“Türkiye’de gerçek işsizlik yüzde 19,4” diyen Kılıçdaroğlu, “Kriz dönemlerine bakalım. 1990’da, Körfez Krizi’nde işsizlik yüzde 8’di. 2001’de yüzde 9 oldu” diye karşılaştırdı. 6 milyon işsiz olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, nüfusu daha az ülkeler olduğunu anlattı:

“Türkmenistan nüfusu 5 milyon 400 bin, Norveç 5 milyon 200 bin. Nasıl bir felaket olduğunu anlamanız için anlatıyorum. Boşanmanın sebeplerinden biri de işsizlik. Aileler parçalanıyor, geçinemiyor.”

“Ankara’daki işsizler”

CHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısını eleştirdi:

“Bu Ankara’daki işsizler, gerçekten işsizlerin sorununu düşünüyor mu? Çıktı Sayın Cumhurbaşkanı, TOBB’da çağrı yaptı. Türkiye’de herkes bir işçi alırsa işsizlik sorununu çözeriz dedi. Zekaya bakın, pırıl pırıl. Ama bu öneriyi 2014’te yapmış, kimse takmamış. 2010’da yapmış, kimse takmamış. Şimdi takarlar mı bilmiyorum.

Şimdi de yeni işçi almayanları teşhir edeceğim diyor. Şantaja başvurdu, baskıya başvurdu. İlkokul öğrencileri bile bilir ki, bir ülkede üretim varsa işsizlik olmaz.

Gittiler Afrika’dan arazi kiraladılar, tarım yapacaklarmış orada. İstihdam yaratacaklarmış. Senin ülkende 6 milyon işsiz var. 15 yıldır bu ülkede iki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor.”

'Yetkileri tek elde topluyoruz'

Kılıçdaroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, 'Yetkileri tek elde topluyoruz' dedi. Bu kadar açık konuştuğu için kendisine teşekkür ediyorum. Tutturmuşlar bir ‘ülkeyi uçuracağız’ lafı. 15 yılda Türkiye’yi uçuracaktınız da birileri engel mi oldu? Anayasa değişikliği ile istikrar gelecek dediler. 15 yıldır memleket yönetiyorsunuz. Demek ki 15 yıldır memlekette istikrar yoktu" dedi.

Erdoğan'ın tarafsızlıkla ilgili sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı, bir insanın karakterinde tarafsız olmak diye bir şey yoktur diyor. Pekala. O zaman, TBMM’de tarafsız olacağına dair namus ve şeref sözü veren kimdi? Cumhurbaşkanı tarafsız olmak zorundadır. Onun partisi olamaz, halkı temsil eder. 80 milyonu değil de bana oy verenleri temsil edeceğim derseniz, cumhurun başkanı olamazsınız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maç yaptığını, bu maçta da Galatasaray başkanının hakemlik yaptığını düşünün. Olur mu? Olmaz. Yasalara uyacaksınız, tarafsızlık budur" diye devam etti.