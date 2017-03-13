Kılıçdaroğlu'ndan Hollanda'ya tepki

Kılıçdaroğlu, "Diplomaside bir kural vardır. Diplomatların dokunulmazlığı vardır, bakanların da dokunulmazlıkları vardır. Bakanlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları, Almanya'ya giderken engelleniyorsa, Hollanda'ya giderken engelleniyorsa bu kabul edilemez, bunu kabul etmiyoruz. Buna karşı her türlü tepkimizi CHP olarak da gösteriyoruz ve göstereceğiz" dedi.

CHP lideri ayrıca, "Şimdi hükümete net ve açık bir çağrıda bulunuyorum: Lafla peynir gemisi yürümez. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanını Hollanda'ya sokmuyorlarsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı kendi konsolosluğuna, büyükelçiliğine gidemiyorsa ve engel çıkartılıyorsa Hollanda'yla ilişkilerimizi lütfen askıya alın. Lütfen askıya alın. Her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu işin 'evet', 'hayır'la bir ilgisi yok. Bu iş milli bir iştir. Sağcısıyla solcusuyla, A partisiyle B partisiyle Türkiye'nin çıkarlarını savunmak, Türkiye'nin haklarını savunmak her siyasi partinin ortak görevidir. Biz bu görevimizi sonuna kadar yerine getirmeye hazırız."

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla geçen hafta sonu yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Dışişleri Bakanlığı da halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisi'nin bir müddet görevine dönmemesini istemişti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'nun giriş ve çıkışları da güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.

Rotterdam'da Başkonsolosluğu'na geçmesine müsade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek amacıyla toplanan Türkleri dağıtmak için polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak gruba müdahale etmişti.

CHP, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçağının Hollanda'ya iniş izninin iptal edilmesi nedeniyle yurt dışındaki mitinglerini iptal etmişti.

Kaynak: AA