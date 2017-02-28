Kılıçdaroğlu'ndan iki yeni referandum önerisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Suriyelilere vatandaşlık verilmesine ve Rakka operasyonuna ilişkin referandum önerisinde bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Suriyelilere vatandaşlık hakkı vereceğiz diyorlar, insaf. Niye vereceksin? İstiyorlarsa, 'Suriyeliler'e vatandaşlık verilsin mi verilmesin mi?' Gelin referanduma gidelim. Hep diyorlar ya millet bilir. Milletten korkmayacaksınız bizim gibi. Suriyeliler için 36 milyar lira, eski para 36 katrilyon. Kendi ülkesinde bizim vatandaşımız ikinci sınıf vatandaş.

Kaç Suriyeli var, Türkiye'de kimse bilmiyor. Sayı emin olun 4 milyondan az değil. Bizim gençlerimiz Suriye için Suriye'de şehit oluyor. Anadolu'nun gariban çocukları. Onların gençleri Türkiye'de, nasıl oluyor bu? Üstelik iş bulup çalışıyorlar. Bizim çocuklarımızın işi yok. Sigortasız çalışıyorlar bizim çocuklarımıza kapılar kapanıyor. Suriyeliler geldi, savaştan kaçtı. Kamplarda tutalım yemeğini, aşını verelim. Esnafın yanında iş yeri açıyor. Bizim esnaf vergi veriyor. Suriyeli esnaf vergi vermiyor. Bu düzene hayır demeyecek misiniz?

Şimdi Rakka'ya gideceğiz deniyor. Üst akıldan talimat aldılar, Rakka'ya gidecekler. Gelin referandum yapalım. Bu ülkenin gariban çocukları Rakka'ya gitsin mi gitmesin mi? Anadolu'nun gariban çocukları Rakka'ya gidecek, şehit olacak. Beylerin çocukları Ankara'da, İstanbul'da doları istif edecek onlara bir şey olmayacak.”

“Mağdur ailelerin sayısı 1 milyonu aştı”

Kılıçdaroğlu, kamuda işten çıkarmalar hakkında konuşurken 28 Şubat’a atıfta bulundu:

"28 Şubat darbesine ne kadar karşıysak, 20 Temmuz darbesine de o kadar karşıyız. 28 Şubat'ta görevine son verilen öğretmenlerin sayısı 3 bin 507. Karşıysak 20 Temmuz sonrası görevine son verilen öğretmenlerin sayısı 30 bin 470. Yükseköğrenim kurumlarından ihraç edilen akademisyenler 28 Şubat'ta 139 kişi. 20 Temmuz darbesinden sonra 4 bin 811. Emniyet mensubu 28 Şubat'ta 331. 20 Temmuz'dan sonra 24 bin 568. 150'yi aşkın gazeteci, hapiste. Çoğunun iddianamesi hazırlanmıyor. İçeride kalsınlar diye.

Kamudan ihraç edilen personel sayısı 20 Temmuz darbesinden sonra 127 bin kişiyi aştı. Hapishaneler tıka pasa doldu. Mağdur ailelerin sayısı 1 milyonu aştı. Biz mağdur ailelere sahip çıktığımız zaman bizi suçluyorlar. 'FETÖ'ye sahip çıkıyorsunuz' diyorlar. Biz mağdura sahip çıkıyoruz, darbecilere değil. Bunların yaptıkları ile 12 Eylül darbesinden sonra yapılanlar ile aynı değil midir? Darbeci mantık. Her şeyi ben bilirim. Elimde sopa ile insanları dizayn ederim mantığı. 1 milyon mağdur aileye sesleniyorum; bizi ne ile suçlarlarsa suçlasınlar sizin yanınızda olacağız."

“20'ye yakın intihar var”

"Kaboğlu'nun pasaportuna da el koydular. Yurt dışında ders vermeye gidemiyor. Hz. Ömer'in ‘Dicle'nin kenarında bir koyun kayıp olsa, sorumlusu benim’ anlayışından, ‘Masum insanları da hapse atabiliriz’ anlayışına geldik. Nasıl bir mantık bu? 20'ye yakın intihar var. En son Adana'da oldu. Hangi inanç din iman kabul eder bunu? Sonuna kadar söyleyeceğiz. Türkiye iyi yönetilmiyor."

"15 yılda gelir 3 kat arttı diyorlar, 6 buçuk milyon işsiz var"

Kılıçdaroğlu, işsizliğin Türkiye’de kriz dönemlerinden daha yüksek olduğunu söyledi. "15 yılda gelir 3 kat arttı diyorlar. 6 buçuk milyon işsiz var. Nasıl oluyor? Kriz dönemlerinden daha yüksek bir işsizlik var. Birileri için Türkiye cennet, birileri için cehennem. İstikrar diyorlardı. 15 yıldır hükümetsiniz. İstediğinizi yapıyorsunuz. 15 yılın sonunda işsizlik arttı. Terörsüz bir Türkiye'yi devir aldınız. Türkiye kan batağı içinde. Bütün komşularımız ile aramızı bozdunuz" dedi.

Kaynak: DHA ve AA