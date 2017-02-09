Kilise fonuyla tapu hamlesi
İngiltere’de bulunan Güney’de mal bırakmış Kıbrıslı Türklere ulaşan Rum yönetimi, bu taşınmazları satın almaya çabalıyor.
İngiltere’de bulunan Güney’de mal bırakmış Kıbrıslı Türklere ulaşan Rum yönetimi, bu taşınmazları satın almaya çabalıyor. Emekli Büyükelçi Tansel Fikri, “Kilise bunun için 2 milyar sterline yakın bir fon oluşturdu” dedi
ARTIK NAKİT ÖDÜYORLAR
KKTC’nin kabul ettiği Taşınmaz Mal Komisyonu’na karşı çıkan Rum yönetiminin, Güney’de kalan Türk mallarına ilişkin politikasını değiştirdiği öğrenildi. Daha önce “Malınızı satın, parayı bankaya koyacağız. Çözüm olması halinde size ödeyeceğiz” diyen Rumların, bu parayı artık nakit olarak ödediği belirtiliyor.
RUMLAR HAZIRLANIYORDU
Emekli büyükelçi Tansel Fikri, “Kilise uzun zamandır bir çalışma yapıyordu. 2 milyar sterline yakın bir fon oluşturdu. Günün birinde bir toprak paylaşımı, hesaplaşma söz konusu olduğunda sizin bu kadar insanınız malını Rumlara sattı demek için hazırlanıyorlardı” dedi.
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