Kilo vermek için bire bir...

Muhtemelen günlük hayatınızın hemen hemen bir noktasında kötü kokulara maruz kalıyorsunuzdur. Nöroloji uzmanı uzmanı Alan Hirsch koku ile iştah duyusunun yakından alakalı olduğunu belirtiyor. Tat almanın %90’dan fazlasını koku duyusunun oluşturduğunu önemle vurguluyor.

Sabahları sıcak kahvenin kokusuyla kahve isteğimizin artması restoranlardan gelen yemek kokularının iştahımızı kabartması bu durumun en önemli kanıtları arasında…

Nöroloji uzmanı Alan Hirsch kilolu kadınlardan oluşan bir grup üzerinde çalışma yaptı. Bu grupta her katılımcıya çeşitli meyve kokuları içeren esansiyel yağlar verildi. Ve aç hissetliklerinde her bireyin bu uçucu maddelerden koklamaları istendi.

Yapılan bu çalışmada 6 aylık bir sürede katılımcıların hiç diyet yapmadan 6 ve 10 arasında kilo verdikleri ortaya çıktı.

Kilo kaybını yaşayan kadınların büyük çoğunluğunun acıktıklarında nane yağı kokladıkları anlaşıldı.

Peki, hızlı bir şekilde kilo vermek için nane yağını nasıl kullanmak gerekir?

Acıkma mekanizması devreye girdiği andan itibaren nane yağını 3 kere içinize çekerek koklayın. Ancak bunu sürekli değil belli aralıklarla yapmanız gerekir.