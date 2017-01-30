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“Kim Bay Schmitt” 4 Şubat’ta

“Kim Bay Schmitt” 4 Şubat’ta

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Kim Bay Schmitt” adlı yeni oyununun 4 Şubat’tan itibaren her cuma ve cumartesi sahneleneceği açıklandı.

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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Kim Bay Schmitt” adlı yeni oyununun 4 Şubat’tan itibaren her cuma ve cumartesi sahneleneceği açıklandı.

LTB’den verilen bilgiye göre, oyunun ilk gösterimi 4 Şubat Cumartesi saat 20.00’de olacak.

Sebastien Thiery tarafından yazılan ve Ebru Kara tarafından çevrilen tek perdelik kara mizah türündeki “Kim Bay Schmitt” oyununu Nehir Demirel yönetti. Oyunda Osman Ateş, Özgür Oktay, Barış Refikoğlu, Pınar İnandım, Umut Ersoy ve Nejdet Serkan Sadıkoğlu rol alıyor.

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