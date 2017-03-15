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“Kim Bay Schmitt?” adlı oyun sahnelenmeye devam ediyor

“Kim Bay Schmitt?” adlı oyun sahnelenmeye devam ediyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, “Kim Bay Schmitt?” adlı her kara komedi türdeki oyunu sahnelemeye devam ediyor.

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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, “Kim Bay Schmitt?” adlı her kara komedi türdeki oyunu sahnelemeye devam ediyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamaya göre, oyun cuma ve cumartesi günleri saat 20.00 de başlıyor. 

Rezervasyon ve detaylı bilgi için 227 87 82 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.

Oyun; insanın kendi kimliğinin yanı sıra toplumun ona empoze etmeye çalıştığı başka bir kimlikle mücadele etmeyi konu ediyor.

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