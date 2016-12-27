Kim, halktan Noel kutlamaları yerine babaannesine tapınmalarını istedi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkede Hristiyanların yeni yılın başlangıcı olarak kabul ettiği 25 Aralık Noel Bayramı'nın kutlanmasını yasakladığı ortaya çıktı. India Times'ın haberine göre, Kim, Kuzey Kore'de halkın Hz. İsa'yı unutup yerine babaannesine tapınması için 2 gün önceki yeni yıl kutlamalarına yasak getirdi.

Babannesi Kim Jong-suk'un, Hristiyanların kutladığı Noel bayramı arefesinde doğduğunu hatırlatan Kim, halktan Hz. İsa'ya değil babaannesine tapınmasını istedi.

Japon karşıtı bir gerilla olan, komünist aktivist Kim Jong-Suk, ülkede 'Devrimin Kutsal Annesi' olarak biliniyor.