Kim'den bürokratlara: "Tembel tembel oturmayın"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bürokratları "tembel tembel oturmakla" suçladı.

Devlet haber ajansı KCNA, Kim'in, komünist rejim ideolojisine ve ülkedeki siyasi sisteminin kutsal amacına odaklanmayan parti yetkililerini tembellik yapmakla suçladığını duyurdu.

Kim, Kuzey Kore İşçi Partisinin bir kurul toplantısında yaptığı kapanış konuşmasında, "Bürokrasi, görevini kötüye kullanma, yolsuzluk ve diğer yanlış davranışların temel nedeni haline gelmiştir. Bu da İşçi Partisine ve devletin resmi ideolojisine çok büyük zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

Parti üyelerini bürokrasideki tembellik ve yanlış davranışlarla kararlı şekilde mücadele etmeye çağıran Kim, partililerin "güçlü bir sosyalist ülke inşa etmekteki" rolünün altını çizdi.