Kimse görmüyor

Onur Ulağ

Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde kanalizasyon sorunu bitmek bilmiyor. Mezarlık taraflarından gelen borulardan birinin sürekli patlaması nedeniyle pis atıklar bu bölgede insan sağlığını tehdit ediyor.

Son 2 haftadan beri aynı sorunun yaanması ve ICY önündeki patlak borudan çıkan pis atıkların etrafa yayılması karşısında herhangi bir önlemin alınmaması bölge esnafını iyice gerdi.

Diyalog muhabirine konuşan işletme sahipleri “Belediye’den, Çevre Dairesi’nden, Sanayi’den, herkesten yardım talep ediyoruz. Yeter artık bu rezalet, sağlığımızı kaybediyoruz”dedi.