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Kimsenin taktığı yok

Kimsenin taktığı yok

Yasaklanmasına karşın yük kamyonları yollarda cirit atmayı sürdürüyor.

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Değirmenlik - Girne anayolunun Dağyolu mevkiinde  2 öğrenci ve 1 minibüs şoförünün ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından bakanlar kurulu kararıyla  yük kamyonlarının sabah mesai saatleri öncesi  yollarda  seyretmesi yasaklanmasına karşın, söz konusu araçlar  yasağı dikkate almıyor.

Yeni Bakış objektifine takılan görüntüler dün sabah 07:30’da feci kazanın gerçekleştiği yolda tespit edildi.

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