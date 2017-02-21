Kimsenin taktığı yok
Yasaklanmasına karşın yük kamyonları yollarda cirit atmayı sürdürüyor.
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Değirmenlik - Girne anayolunun Dağyolu mevkiinde 2 öğrenci ve 1 minibüs şoförünün ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından bakanlar kurulu kararıyla yük kamyonlarının sabah mesai saatleri öncesi yollarda seyretmesi yasaklanmasına karşın, söz konusu araçlar yasağı dikkate almıyor.
Yeni Bakış objektifine takılan görüntüler dün sabah 07:30’da feci kazanın gerçekleştiği yolda tespit edildi.
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