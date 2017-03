Kiprianu: "Anastasiadis plebisit kararını açıkça kınasın"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu partisinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten Rum meclisinin aldığı Enosis plebisiti kararını açık biçimde kınamasını istediğini söyledi, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya da “bu olayı fazla büyütmeme” çağrısı yaptı.

Haravgi, AKEL Genel Sekreteri’nin dünkü açıklamalarını “A. Kiprianu: Milliyetçilik, Yeniden Birleşme Çabasına Engel… Anastasiadis Önceliği Başkanlık Seçimlerine Vermeye Karar Verdiyse Halk Bunu Bilsin” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Habere göre iki liderin müzakerelere yeniden başlama yolunu bulması gerektiği görüşünü ortaya koyarak Anastasiadis’ten Rum meclisinin Enosis plebisitiyle ilgili kararını açıkça kınamasını istediklerini açıklayan Kiprianu, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı da “bu olayı fazla büyütmemeye” çağırdı.

Kiprianu AKEL’in inisiyatif alarak, Kıbrıs Türk siyasi partileriyle temasa geçip onları “Akıncı’ya olumlu etki etmeye” çağırdığını, her iki lidere de var olan gerilimi artıracak açıklamalardan kaçınma çağrısı yaptıklarını söyledi.

Andros Kiprianu “maalesef bir toplumun milliyetçiliği öteki toplumun milliyetçiliğine atıf yapıyor, her ikisi de yeniden birleşme yönündeki her türlü çabayı engelleme noktasında birleşiyor” dedi, özetle şunları ekledi:

“SEÇİMDEN SONRA BIRAKTIĞIMIZ YERDE BULACAĞIMIZI SANIYORSAK SEFİL BİR HATA İÇİNDEYİZ”

“Bir kez daha ülkenin geleceğini gerek ısrar ve duygusallığa, gerek partizanlığa, küçük siyasi veya diğer çıkarlara feda edersek vay halimize.

Şimdi müzakereleri durduracağımızı ve Mart 2018’deki başkanlık seçiminden sonra Kıbrıs sorununu bıraktığımız yerde bulacağımızı zannediyorsak, sefil bir hata içerisindeyiz. Vardığımız bu noktada herkes kendi sorumluluğunu almalıdır. Sayın Anastasiadis önceliği seçim kampanyasına verdiyse, DİSİ aşırı sağ kanadının kalbini kırmamaya karar verdiyse çıkıp bunu Kıbrıs halkına açıkça söylesin.”