Kiprianu: “Aşırı milliyetçi unsurların oyununu oynamayın”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın perşembe günkü liderler görüşmesinde “müzakere masasını terk etme kararı aldığını” öne sürerek, bunu “aşırı ve kabul edilemez” bulduğunu söyledi.

Kiprianu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e “Aşırı milliyetçi unsurların oyununu oynamayın. Özlü diyalog derhal yeniden başlamalı. Şu an küçük partizanlıkların ve küçük politik isteklerin zamanı değil. Şu an iki liderin sorumluluklarını üstlenme zamanıdır.” çağrısında bulundu.

“ANASTASİADİS DE, DİSİ DE SEÇİM KAMPANYASINI DÜŞÜNÜYOR”

Andros Kiprianu, haftalık Kathimerini gazetesine verdiği özel mülakatta, 2018’de yapılacak Rum başkanlık seçimlerine değinirken, “Başkan Nikos Anastasiadis’in de, DİSİ’nin de seçim kampanyasını düşündüğüne inanıyorum. Yalnız onlar değil, Nikolas Papadopulos da erken bir seçim propagandasına başladı” ifadelerini kullandı.

Kiprianu, “Seçim kampanyası dönemi başlasa bile, Kıbrıs sorununda gelişmeler olursa, biz çözüm arayışında sorumluluk sahibi tutumumuza devam edecek ve ikisini birbirinden ayıracağız. Seçim kampanyası ve Kıbrıs sorununu yönetebilecek kabiliyetteyiz” dedi.

“MECLİSTEN GEÇİRİLEN KARAR, YUNANİSTAN’LA BİRLEŞMESİ POLİTİKASININ ONURLANDIRILMASIDIR”

Andros Kiprianu, Rum Meclisi’nin Enosis Plebisiti ile ilgili kararı ve aldığı siyasi boyut hatırlatılarak “Kıbrıs Türk tarafının aşırı mı tepki verdiği?” sorulduğunda, meclis kararıyla ilgili olarak “gerçeklerin çarpıtılmaya çalışıldığını” savundu.

Kiprianu, şöyle devam etti:

“Enosis Plebisiti konusu okullarımızda vardır ve öğretiliyor. Meclis’ten geçirilen, Enosis Plebisiti’nin, Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşme (enosis) politikasının onurlandırılmasıdır. Kıbrıs sorununu, iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde çözmeye çalıştığımız 2017’de bu şizofreni değil de nedir? ELAM tüzük değişikliğini önerdi, destek veren diğer siyasiler de destekledi, çünkü siyasi tezleri budur. Her halükarda meclisin yanlış kararı ve Kıbrıs Türk tarafının aşırı tepkisi sonucu perşembe günkü gelişmeler gündeme geldi, Akıncı müzakere masasından kalktı.”

“İKİ LİDER, AŞIRI MİLLİYETÇİ UNSURLARIN OYUNUNU OYNAMAMALI”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın tepkisini “aşırı ve bir dereceye kadar kabul edilemez” bulan Kiprianu “İki lider aşırı milliyetçi unsurların oyununu oynamamalı. Özlü diyalog derhal yeniden başlamalı. Şu an partizanlık ve küçük politik isteklerin zamanı değil. Şu an iki liderin sorumluluklarını üstlenme zamandır” ifadelerini kullandı.

“ELAM DIŞINDA ENOSİS İSTEYEN SİYASİLERİMİZ VE SİYASİ PARTİLERİMİZ VAR”

ELAM dışında Enosis isteyen başka siyasi parti olup olmadığı sorulan Kiprianu, “Siyasilerimiz de var, siyasi partilerimiz de. Tezleri beyan edilmiştir” yanıtını verdi.

Kiprianu, şunları ekledi:

“Kimileri bunu yüzeysel ve maksatlı yaptı çünkü eylemlerinin büyüklüğünün farkına varmadılar. DİSİ gibi bazıları da tamamen maksatlı, seçimler öncesinde parti dengelerini gözeterek yaptı. Bana göre çekimser kalmaları tamamen maksatlıydı. Nikolas Papadopulos’un, Ezekia Papayoannu’nun o dönemde Enosis plebisiti için yapılan bir mitingde konuşurken çekilen fotoğrafını (sosyal medyada) paylaşması tahripkardı. AKEL, Enosis Plebisiti ile ilgili inisiyatif aldı, bunu ilk andan, 1949’dan itibaren söyledik. O zamandan bugüne, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı, bugün bu sorunları yaratanların ideal ve zihniyetlerinin başlattığı darbe, Türk istilası ve Kıbrıs sorununu iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde çözme acı uzlaşımız cereyan etti. Bugün olguların 1950’den farklı olduğunu neden anlamıyorlar?”

“MAVROYANNİS’İ MECLİS KARARIYLA YALANLADIK”

Kıbrıs Türk tarafının bu konuyu “aşırı uca çektiği ve konunun artık iki taraf arasında gerilim haline geldiği” savunularak, bunun nedeni sorulduğunda Kiprianu, Türk tarafının ortaya koyduğu meselelerden birinin de, Rum tarafında halen Enosis nostaljisi yapan aşırı unsurlardan korktuğu için Türk garantilerinin sürmesi talebi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Mont Pelerin 3’te bir saat bu konu görüşüldü. Sayın Mavroyannis kendilerini, Kıbrıs Rum tarafında artık bu tür yaklaşımlar olmadığına ikna etmeye çalıştı. Ancak geçen Perşembe günü mecliste aldığımız kararla onu (Mavroyannis’i) tamamen yalanladık. Aşırı unsurlar elbette Kıbrıs Türk tarafında da var ve Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs Türk toplumundaki bu unsurlardan endişelenmek için çok sebebi var. Bu aşırı unsurlar var diye güvenlik konusuna kabul edilemez çözümlere uğraşmamız gerektiği yaklaşımı açmazdır. Her iki toplumun da endişelerini yatıştıracak çözümler bulmalıyız, yalnız birinin değil”

“PROSEDÜRÜN İLERLEMESİ İÇİN ANASTASİADİS’İN İNİSİYATİF ALMASI LAZIM.”

Kiprianu, şöyle devam etti:

“Müzakere sürecinde bloke varsa, bunu ortadan kaldırmayı iki liderin de istemesi gerekir. Liderlerden biri istemiyorsa, sürecin devam etmesi için ötekine (lidere) ağır baskı yapma yollarını her zaman bulabilir. Bu olayda da, Sayın Anastasiadis’in tepkisi, söylediklerine haklı olup olmadığına bakılmaksızın, yanlış yöndeydi. Bana göre, meclis kararının kabul edilmez olduğundan ve bizim tarafın böyle bir politikayı benimsemesinin söz konusu olmadığından başlamalıydı. Bu politikanın geri gelmeyeceğini güvence altına alacak tedbirler alacağız demeliydi. Varsın diğer söylediklerini, bunlardan sonra söylesindi. Bana göre prosedürün ilerlemesi için Sayın Anastasiadis’in inisiyatif alması lazım.”

Andros Kiprianu “Bazıları bu çözüm çabası çökecek ve Mart 2018’de, sonraki başkan koltuğuna oturduğunda Kıbrıs sorununu burada kaldığı yerde bulacak zannediyorsa aldanır.” vurgusunu da yaptı.