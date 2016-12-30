Kiprianu-Çipras görüştü

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la Atina’da bir araya geldi.

Alithia ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve partinin Kıbrıs Bürosu Şefi Tumazos Çelebis’in Yunanistan’da Başbakan Aleksis Çipras’la görüştüğünü, Kıbrıs sorununun ele alındığı görüşmeye Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas’ın da katıldığını yazdılar.

Haber göre Kiprianu görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda “açıkta bulunan tüm konuların ayrıntılarıyla ele alındığını” belirterek “gerek öz gerekse sürece ilişkin konularda büyük oranda görüş birliğine vardıklarını” ifade etti.

Cenevre’deki görüşmelerin ülkenin kaderini belirleyecek nitelikte olduğunu öne süren Kiprianu, verdiği destekten ötürü Çipras’a teşekkürlerini dile getirdi.

Kiprianu ayrıca tüm Yunan ve Güney Kıbrıs siyasi partilerine, daha iyi düzeyde işbirliği yapılması çağrısı yaptı.