Kiprianu: "Çözümsüzlük ilhak erozyonuna yol açabilir"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin ümidin öldürülmemesi gerektiğini ifade etti.

Kiprianu, Haravgi gazetesine verdiği röportajda, genel olarak Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini ortaya koydu.

Liderlerin masaya dönmesi için AKEL’in son günlerde inisiyatifler üstlendiği, gelişmelerin şu anda müzakerelerin kurtarılması yönünde olmasına bağlı olarak AKEL olarak başka inisiyatifler üstlenip üstlenmeyecekleri şeklindeki soru üzerine Kiprianu, özellikle Rum Meclisi’nin plebisit kararının ardından ortaya çıkan sorunların aşılabilmesi amacıyla barış ve çözüm isteyen, Kıbrıs’ı seven herkesin çaba sarf etmekle yükümlü olduğunu düşündüğünü belirtti.

Bazı kişilerin, olayların bu noktaya gelmesinden dolayı sevindiğinin aşikar olduğunu dile getiren Kiprianu, ancak bu kişilerin, müzakerelerdeki çıkmazın sonsuza dek sürmesi durumunda ne olacağının bilincinde olmadığına dikkati çekti.

Kiprianu, kendilerinin, çözümsüzlüğün ne demek olduğunu çok iyi bildiğini, bunun, varolan durumu “taksime” ve daha kötüsü KKTC’nin Türkiye’ye ilhak edilmesine yakınlaştıracak erozyon anlamına geldiğini savundu.

Müzakere masasına dönmenin, iki lidere bağlı olduğunu ifade eden Kiprianu, iki lidere, duygusal davranmak yerine mantıklı düşünmeleri, realist bir şekilde hareket etmeleri çağrısında bulundu.

“Tüm olanakların tüketildiğini düşünüyor musunuz?” şeklindeki soru üzerine Kiprianu, başka şeyler yapmak için çok olanak bulunmadığını, kendilerinin ilk andan itibaren Kıbrıslı Türk partilerle, liderlerle ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yakın çalışma arkadaşlarıyla konuştuklarını ve mesajlarını ilettiklerini belirtti.

Kiprianu sözlerinin devamında, CTP ve TDP ile gerçekleştirdiği görüşmelere atıfta bulunarak, Kıbrıs Türk partilerle yaptığı temaslardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve diğer Kıbrıs Türk partilerinin de, liderlere, sorunları aşmaları yönünde çağrıda bulunarak, seslerini kendileriyle birleştirdiğine inandığını ifade etti.

Bir başka üzerine Kiprianu, Kıbrıslı Türk partilerin de Kıbrıslı Türk lider üzerinde hangi noktaya kadar etkide bulunabileceği konusunda bir sınıra sahip olduğunu, bununla birlikte kendilerinin de, Kıbrıs sorunundaki çözüm ümidinin öldürülmemesi gerektiğinin bilincinde olması gerektiğini belirtti.

Kiprianu, inisiyatifler üstlenilerek ve faaliyetler geliştirilerek, bu ümidin canlı tutulması gerektiğini de ifade etti.

Uluslararası alanda faaliyette bulunup bulunmayacakları şeklindeki soru üzerine Kiprianu, sadece içerde kalmayacaklarını, gelecek hafta Brüksel’e gideceklerini ve orada Avrupa Komisyonu ile Avrupa Parlamentosu’nda temaslarda bulunacaklarını söyledi.

Kiprianu, bir başka soru üzerine, birinin diğerine sorumluluk yüklemesi yerine müzakerelere dönülmesi yönteminin bulunmasının şu anda öncelik olması gerektiğini, Akıncı ve Anastasiadis’in bu oyuna girmesinin yanlış olduğunu belirtti.

Kiprianu sözlerinin devamında ayrıca, “söyleyecek çok şeyleri bulunduğunu, ancak bunu yapmayacaklarını, çünkü önceliğin diyaloğun yeniden başlaması olduğunu” da ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, plebisit kararına ilişkin bazı düzeltici hareketlerde bulunmasına karşın Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu konuda neden ikna olmadığı, ikna olmayanın Ankara mı olduğu şeklindeki soru üzerine Kiprianu, Akıncı’nın aklında ne bulunduğunu ya da Akıncı’nın arkasında başka bir şeyin mi olduğunu bilmesinin mümkün olmadığını belirtirken, Akıncı’nın tepkisini “aşırı ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Kiprianu sözlerinin devamında “Anastasiadis de vaktinde ve daha kararlı bir şekilde müdahalede bulunabilirdi” ifadesini kullandı.

Anastasiadis’in, aksini söylese de, başkanlığa ilişkin seçim kampanyasına girdiğinin net olduğunu belirten Kiprianu, bunu yapmaya hakkı bulunduğunu, kendi çağrılarının ise, bu seçim kampanyasının Kıbrıs sorununun çözüm sürecini etkilememesi yönünde olduğunu, aksi takdirde bunun görüşmelere büyük zarar vereceğini kaydetti.

Bir başka soru üzerine, Türkiye’deki referandum sürecinin, Kıbrıs sorunundaki görüşmelerde gecikmeye neden olabileceğini daha önceden tahmin ettiklerini ve bunu, Anastasiadis’e de ilettiklerini anımsatan Kiprianu, 16 Nisan’dan sonrasına iyi hazırlanmaları gerektiğini belirtti.

Kıbrıs müzakerelerinin özünde zorlukların bulunduğunun kesin olduğunu belirten Kiprianu, önemli konuların henüz sonuç alıcı şekle yaklaşmadığını, başka konularda gerileme olduğunu, çünkü iki tarafın dile getirdiği görüşlerden vazgeçtiğini savundu.

Andros Kiprianu, geriye kalan özlü konularla alakalı, diğer bir deyişle dönüşümlü başkanlık, toprak, mülkiyet, garantiler ve güvenlik konularında bir paket yapılması şeklinde Anastasiadis’e öneride bulunduklarını, ayrıca bunu Akıncı’ya da ilettiklerini söyledi.

Kiprianu, kendi çağrılarının, sürecin yeniden başlaması yönteminin bulunması ve ardından iki liderin özlü olarak nasıl ilerleyeceğini düşünmesi şeklinde olduğunu belirtti.

AKEL VE BKP’DEN ORTAK AÇIKLAMA...

Öte yandan Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu başkanlığındaki AKEL heyetinin, dün, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) heyetiyle bir araya gelerek, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri ele aldıklarına yer verdi. Gazete haberinde, her iki partinin ortak açıklamasına da yer verdi.

Habere göre; ortak açıklamada, ortaya çıkan duruma ilişkin endişe dile getirilirken, bunun; müzakerelerin olumlu sonuçlanması çabalarına zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, “Enosis” siyaseti kınanırken Rum Meclisi’nin kararının yanlış olduğu da ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi ise ilgili haberi; “AKEL’in İki Lidere Yönelik Tedirginlik Haykırışı” başlığıyla aktardı.

KİPRİANU BRÜKSEL’E...

Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile Polit Büro ve Merkez Komite üyesi Tumazos Çelepis’in, Avrupa Parlamentosu’ndaki Sol Grub’un düzenleyeceği “Kıbrıs Sorunu: Son Gelişmeler ve Ne Yapılmalı” konulu etkinliğe katılmak için Salı günü Brüksel’e gideceğini yazdı.

Habere göre, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu etkinlikte Çarşamba günü konuşma yapacak.

Gazete, AKEL’den yapılan açıklamaya dayanarak, Kiprianu’nun, Brüksel ziyareti çerçevesinde, AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in Ofis Müdür Vekili Clara Martinez-Alberola, AB Komisyonu’nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ve diğer Avrupalı yetkililerle bir araya geleceğini yazdı.