Kiprianu: “Çözümsüzlük yıkım demektir”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözülememesinin “yıkıcı olacağını, durumun aşamalı olarak geriye ve kalıcı bölünmeye doğru gideceğini” iddia etti.

Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde Kiprianu, Kıbrıs sorununa çözüm bulunamaması durumunda “bölünmenin kalıcı hale gelmesinin ikinci kötü senaryo olduğunu, en kötü senaryonun ise adanın Kuzeyi’nin Türkiye’ye bağlanması olduğunu” savundu.

Kiprianu, Türk yetkililer tarafından garantiler konusunda kamuoyuna yapılan açıklamaların kabul edilemez olduğunu ancak müzakere masasında ne gibi gelişmeler olacağının da beklenmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’nin kabul edilemez tezlerde ısrar etmesi durumunda ise çözümsüzlüğün kesin olacağını öne sürdü.