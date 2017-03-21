Kiprianu: "Güney Kıbrıs’ta doğalgaz sıvılaştırma terminali yaratılmalı"

KEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki hidrokarbonların, ekonominin yararına ticari olarak değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Fileleftheros gazetesine göre katıldığı bir etkinlikte konuşan Kiprianu, enerjinin devasa perspektiflere sahip bir sektör olduğuna işaret etti.

Hidrokarbonların ticari olarak değerlendirilmesiyle ekonomiye ve toplumun refahına katkıda bulunulmasını istediklerini belirten Kiprianu, bu planda ana unsurun, diğer ülkelerle olan işbirlikleri ve çalışmaların değerlendirilmesiyle Güney Kıbrıs’ta doğalgaz sıvılaştırma terminali yaratılması olması gerektiğini savundu.

Kiprianu, çözülmemiş bir Kıbrıs sorunuyla hidrokarbonları değerlendirmenin çok zor olacağı değerlendirmesinde de bulundu.

Kıbrıs sorununun adil, işlevsel ve sürdürülebilir çözümüne ulaşılmasıyla yeni kalkınma fırsat ve olanaklarının doğacağını belirten Kiprianu, bu çerçevede “milli bir planın” olması gerektiği üzerinde durdu.