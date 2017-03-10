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Kiprianu Hollanda Büyükelçisi ile görüştü

Kiprianu Hollanda Büyükelçisi ile görüştü

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile Hollanda’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Nathalie Jaarsma’nın bir araya geldiği belirtildi.

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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile Hollanda’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Nathalie Jaarsma’nın bir araya geldiği belirtildi.

Alithia gazetesine göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelere en kısa zamanda yeniden başlanması çağrısında bulundu.

Kıbrıs sorununa değindiği açıklamasında Kiprianu, açıkta kalmış olan, geriye kalan önemli konularla birlikte bir paket yapılması ve iki lider arasında serbest görüşmenin başlaması gerektiğini yineledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin son açıklamalarının sorulması üzerine Kiprianu, Eide’nin diyaloğun yeniden başlamasından bahsettiğini, kendisiyle son yaptığı görüşmelerden bu perspektifin var olduğunun görüldüğünü belirtti.

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