Kiprianu: "Müzakereler 2018 sonrasına bırakılırsa hiç bir şey aynı noktada kalmaz"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Brüksel temaslarını, Avrupalı yetkililerle dün gerçekleştirdiği görüşmelerle sürdürdüğü haber verildi.

Fileleftheros gazetesinin “AKEL Çözüme Katkı İçin Topu AB’ye Attı” başlıklı haberine göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Brüksel’de bir araya geldiği muhataplarına, AB’nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği mesajı verdi. Kiprianu, hem üzerinde fikir birliği olan temel çerçevesinde Kıbrıs sorununun çözümüne, hem de çözümün uygulanmasına katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Gazeteye göre, Avrupalı yetkililer de, “çıkmazın aşılması ve müzakere sürecinin devam etmesi için her birinin kendi yöntemiyle katkıda bulunmaya hazır oldukları” mesajı verdi.

Haberde, Kiprianu’ya dayandırılarak, Avrupalı yetkililerin “Türkiye’deki duruma bağlı olarak var olan zorluklara rağmen, Kıbrıs sorununun çözümünün geniş bölgenin istikrarı ve barışı için gerekli olmayı sürdürdüğünün farkında oldukları” yönünde açıklama yaptığı yazıldı.

Gazete, Kiprianu’nun Brüksel temasları çerçevesinde, AP Başkanı Antonio Tajani, Göç İçişleri ve Vatandaşlık Konularından Sorumlu Komiser Dimitris Avramopulos, İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Konularından Sorumlu Komiser Hristos Stilyanidis, Yeşiller Grubu Eş Başkanı Ska Keller ve AP’nin Türkiye Raportörü Kati Piri ile de bir araya geldiğini kaydetti.

Kiprianu’nun Avrupalı yetkilileri Kıbrıs müzakerelerinin içerisinde bulunduğu durum hakkında bilgilendirdiğini yazan gazete, AKEL’in, müzakerelerin mümkün olduğunca daha iyi şartlarla devam etmesi için bugünkü durumun nasıl aşılabileceğine dair görüşünü de ilettiğini belirtti.

Gazeteye göre, “iki liderin çözüme inanması halinde, sürecin çökmemesine ilişkin yolları bulmaları gerektiğini” savunan Kiprianu, AKEL’in “Kıbrıs’ın kurtuluşu ve yeniden birleşmesi hedefine bağlı olduğunu ve bağlı olmayı da sürdüreceğini” dile getirdi.

Habere göre, Kiprianu, AKEL’in, Kıbrıs sorununun ilkelere dayalı, işler ve yaşayabilir çözümü doğrultusunda, Kıbrıs Türk toplumuyla olan bağlarından ve uluslararası ilişkilerinden faydalanmayı sürdüreceğini de söyledi.

Kiprianu’nun AKEL Polit Büro üyesi Tumazos Çelepis ile birlikte, Avrupa Parlamentosu’ndaki Sol Grubun organize ettiği Kıbrıs sorunu konulu bir etkinlikte de konuşma yaptığını yazan gazete, Kiprianu’nun buradaki konuşmasında “somut faaliyetlerde bulunulmaması halinde, müzakerelerin muhtemelen çıkmazla sonuçlanacağını söylediğini” ekledi.

“AKEL MÜZAKERELERİN BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDEN ÖNCE YENİDEN BAŞLAMASINI İSTİYOR”

Simerini ise Kiprianu’nun temaslarıyla ilgili haberi, “AKEL, Müzakerelerin Başkanlık Seçimlerinden Önce Yeniden Başlamasını İstiyor” başlığıyla yer verdi. Gazete, Kiprianu’nun Brüksel’deki temasları çerçevesinde bir araya geldiği Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani’den “esaslı müdahale istediğini” yazdı.

Gazete Kiprianu’nun dün sabah Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada “müzakerelerin bir an önce yeniden başlamaması halinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili bir sonraki herhangi bir toplantının, 2018 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinin sonrasına taşınacağını söylediğini” de iletti.

Açıklamasında, “Kıbrıs sorununun bugün olduğu noktada bırakılması halinde, 2018 yılındaki başkanlık seçimlerinin ardından, aynı noktada bulacaklarına inanmanın politik açıdan saflık olduğunu” da savunan Kiprianu, “bunun tam aksine, Kıbrıs ve Kıbrıs halkı aleyhindeki hesaplanamayan sonuçlarıyla birlikte, çok olumsuz bir durum meydana getirileceğini” de ifade etti.

Gazeteye göre, AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşmesine de değinen Kiprianu, “müzakerelerin yeniden başlamasına esaslı şekilde katkıda bulunması için Mogherini’nin yardımını istediğini” sözlerine ekledi.

Haravgi ise haberi, “Çözüme İnanıyorlarsa, Çöküşten Kaçınılması İçin Yollar Bulsunlar- AB Yetkilileri Zorluklara Rağmen Kıbrıs Sorununun Çözümünün Gerekli Olduğunu Düşünüyor- Çıkmaza Ulaşılmaması İçin Doğrudan Girişimler- AKEL’den Müzakerelerin Geleceği İçin AB’nin Kalbinde Mücadele- Kıbrıs Sorunu Başkanlık Seçimlerinden Sonra Aynı Olmayacak- Kiprianu Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Tajani’nin Aktif Katılımını İstedi” başlıklarıyla yer verdi.

ÇELEPİS: “SON ŞİMDİDİR VE İKİ TARAFIN BUNUN BİLİNCİNDE OLMASI GEREKİR”

Haravgi gazetesine göre, Avrupa Parlamentosu’ndaki Sol Grubun organize ettiği Kıbrıs sorunu konulu etkinlikte konuşan AKEL Polit Büro üyesi Tumazos Çelepis ise, “iki tarafın da bitişin (son) şimdi olduğunun ve temel konuların görüşülmesinin ertelenmesinin bir anlamı olmadığının bilincinde olmasının önemli olduğunu” söyledi.

Gazeteye göre, Çelepis, “Bunun aksine, ertelemenin, hiçbir zaman arzu edilen sonu getirmemesinin kuvvetle muhtemel olduğunu çünkü faydalı zamanın tehlikeli bir şekilde tüketildiğini” sözlerine ekledi.